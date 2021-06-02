鼻子扁扁樣子傻乎乎，圓滾滾的身形像小豬，長有一雙直立的「蝙蝠耳朵」，今集《動物百科》要介紹這隻親人貪玩的法國鬥牛犬。

法國鬥牛犬來自英國 工業革命引入法國

聽到法國鬥牛犬這個名字，大家普遍以為這個狗種起源於法國，但其實牠是源自英國。1800年代，英國繁殖者利用英國獒犬，繁殖出一種體形較小的獒犬，命名為「Toy Bulldog」，樣子和性格都與現今的法國鬥牛犬相似。親人可愛的Toy Bulldog深受英國工人階級喜愛，不少家庭都飼養這狗種。直到英國工業革命時期，一些蕾絲工人帶同飼養的Toy Bulldog移居到法國諾曼第小鎮，將這個狗種引入法國。

結果Toy Bulldog在法國大受歡迎，英國繁殖者就把英國人不喜歡的體形較小、耳朵直立的狗狗，送到法國，法國人再將狗狗與巴黎的小狗雜交，就出現法國鬥牛犬，法國人為其命名為「Bouledogue français」，即是球（boule）與獒犬（dogue）的合寫。法國鬥牛犬吸引法國名媛、畫家飼養，例如後印象派畫家羅特列克（Henri de Toulouse-Lautrec）。

性格親人貪玩 頭三名最受歡迎狗狗

因為法國鬥牛犬的性格十分適合與人類作伴，是不少家庭的寵兒，根據英國、美國、澳洲狗會的資料，在這三個國家，法國鬥牛犬都是頭三名最受歡迎的狗種。

法國鬥牛犬的性格很親人，對人狗都很友善，如果陌生人或者小朋友接近，牠們也願意和他們玩。Edith半年多前領養了從繁殖場拯救出來的芝麻，芝麻現在兩歲多，「我從來沒有見過牠發惡，牠不會無端端發脾氣咬其他狗，所以牠跟狗狗相處得非常融洽。」芝麻亦十分親Edith，她走到哪牠就跟到哪，「可能我上廁所，牠都會在門邊坐着等我。如果我跟牠外出，牠一定會等我，一定要看到我在那裏，牠才肯繼續走。」

法國鬥牛犬亦十分貪玩好動，很喜歡落街跑跳，如果主人無法陪牠們玩、發洩精力，法國鬥牛犬有機會在家中搞破壞，「我外出的時候，有時忘記收好東西，回家後那件東西多數都沒有好下場，又或者已經被破爛，牠曾經咬爛我的鞋子，破壞了我兩幅牆。」

扁鼻易中暑 避免跑跳容易難產

雖然法國鬥牛犬好動，但礙於香港夏天天氣炎熱，主人帶牠們外出運動時要多加留意牠們的健康狀況，因為法國鬥牛犬為短吻犬品種，比一般狗種更容易中暑，甚至會因為喘不過氣而猝死。「法國鬥牛犬跟其他扁鼻的狗種一樣，會有扁鼻呼吸症候群，最常見是鼻孔太小、軟顎過長，都容易令牠們窒息，或者呼吸不暢順。」康誠動物醫院註冊獸醫高寧霞醫生提醒法鬥主人，要盡量避免在日照時分，或者較翳焗的天氣帶狗狗外出，寧願在家開冷氣多玩玩具。

Edith領養芝麻後為牠做身體檢查，發現芝麻有「菠蘿蓋」移位的問題，「法鬥容易有『菠蘿蓋』移位問題，也多數會有椎間形成不良的情況。」獸醫建議主人要避免狗狗跳太多和用兩隻腳站立，以免弄傷膝蓋和腰。所以Edith也特地在梳化增設兩條寵物樓梯，教芝麻用樓梯上落，避免芝麻跳上跳落梳化。

雖然法國鬥牛犬性格、體形都十分適合作為家庭犬飼養，可能很多人都希望養法鬥，甚至繁殖法鬥，但法鬥先天並不容易自然分娩，容易難產死亡，「因為法鬥的頭比較大，但盆骨比較窄，所以很多法鬥生育的時候，都會有難產的問題，基本上要開刀剖腹取出胎兒。」獸醫提醒主人應該盡早為狗狗結紮，以免狗狗要面臨難產或者剖腹手術的風險，「其實有很多主人跟我說，想替寵物留後，生一胎才絕育，但法鬥因為容易有難產的問題，我都會勸主人三思。」

記者：朱琳琳

攝影：伍永健、許先煜

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