香港每天都有數以千百計的動物正在尋找可以安居的地方，你願意為這些孩子帶來希望和曙光嗎？以領養代替購買，你也可以給牠一個溫暖的家。《每日一領養》為你提供尋家孩子的資訊，今天的主角是來自愛護動物協會的波子。

名字：波子

品種：貴婦犬

性別：雌性

年齡：8歲

位置：香港愛護動物協會灣仔中心

領養編號： 374996

晶片編號：025 546 049

波子很有可能是你人生中遇過最友善親人的毛孩，無時無刻都想黏在你身邊，尤其喜歡跳到你大腿上坐！每每看見別人靠近時，十分愛與人相處的波子都會開心得不停地原地轉圈圈，完全掩飾不到內心開心的情緒。另外，她亦是一隻非常貪吃的狗狗！對於本身就很會撒嬌的波子來說，當你有食物在手時，根本就沒可能逃出牠的五指山！如果你對波子有興趣，歡迎你來中心探望牠。

愛護動物協會資訊

豁免牌照號碼：ORG-00002

官方網站：https://www.spca.org.hk/ch/

以上資料的最後更新日期為2021年5月31日，詳細領養資訊可瀏覽愛護動物協會的官方網站，領養申請的接收及批核將由該機構全權負責。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）