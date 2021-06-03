周末親子好去處！淺水灣的「泡泡」市集天台遊戲區，有眾多童年小遊戲；而荃灣區也有BusyArt團隊設置了五大港式打卡位，一起認識老香港。端午節臨近，不妨跟甜品大師Cannes學整蘇木鹼水糭；婦產科專科醫生拆解雪卵與人工受孕須知、旅發局推出「賞你遊香港」現已接受報名...不同資訊娛樂全面覆蓋，為你解悶長知識樣樣齊！

想搵齊折扣優惠、睇戲煲劇、親子活動、養生保健、煮飯熬湯、寵物錦囊、投資樓股、移民攻略、名人推介...？蘋果全新推出《蘋果資訊錦囊》，綜合八大平台編輯，每周私心推介不同精選食買玩消遣好去處，甚至可在家安排節目，睇騷、下廚、做手作等活動任君選擇！ 《蘋果資訊錦囊》逢周五推出，總之跟實我們推介，必有一項資訊合你心水！

#1 親子市集玩遊戲尋童年回憶 熱門打卡位影出老香港味道零難度｜籽想旅行推介

今個星期雖然天氣不穩，但難得放假，一定要好好把握周末跟家人、朋友放鬆一下。這次我們挑選了3大室內好去處，讓各位可以無懼天氣，放心去玩。當中在淺水灣的「泡泡」市集不單有超過100個本地品牌或寵物用品單位參加。位於天台的「遊戲區」更有眾多童年的小遊戲，如擲彩虹、釣水球等。大人小朋友也可以各得其樂，渡過輕鬆的周末。假如對市集沒有興趣，不妨考慮到荃灣打卡。BusyArt團隊設置了五大港式打卡位，有復刻荔園的「麗園」、懷舊港式冰室等，打卡同時又可以認識老香港，一舉兩得！

周末好去處｜親子三大好去處淺水灣市集玩泡泡廢料升級藝展睇舊香港

#2 鹼水糭食譜｜罕見蘇木鹼水糭 天然紫紅色 腍滑甜香｜三餸一湯推介

端午節糭子餡料千變萬化，但很多人還是愛吃最簡單的鹼水糭，鹼水俗稱灰水，古人用草木灰加水煮沸並浸泡一日，過濾後的水用來浸米，可增強糯米黏性，使口感更軟糯。糭子中加入在藥材舖購買的蘇木枝，能散發出天然的紫紅色，增加食慾，本身也可有行血化瘀、消腫止痛。今次由甜品大師Cannes Cheung示範這種傳統鹼水糭的做法，端午節臨近，不妨試一試。

甜品食譜｜蘇木鹼水糭

#3 醫生拆解雪卵與人工受孕須知｜健康蘋台推介

都市女士選擇遲婚，有的為事業打拼，有的未能遇上真命天子，但待時機成熟，又發現自己有生育問題？其實不育非絕望，本周《健康蘋台》邀請了婦產科專科醫生及單身靚媽過來人為大家拆解雪卵、人工受孕和外地進行試管嬰兒須知。

試管嬰兒｜單身靚媽赴美誕試管嬰 醫生拆解雪卵及人工受孕須知

#4 儲夠800蚊消費 免費報團本地深度遊｜investMAN推介

疫下難以出埠，何不來個本地深度遊？旅發局推出第二輪「賞你遊香港」，活動本月1日開始報名，只要在合資格實體零售或餐飲商戶消費滿800元（最多兩張收據合共800元），憑收據正本，即可免費參加本地旅行團。旅發局官網顯示，旅行團共分6大主題，包括「大城小區」、「尋覓美食」、「探索文化」、「盡興狂歡」、「維港美境」及「親子玩樂」，名額只有2萬個，手快有手慢無！

旅遊 ‧ 就在香港

#5 灣仔全新人狗海濱地 24小時開放帶狗跑草地睇海景｜動物蘋台推介

上星期政府宣佈毗鄰灣仔渡輪碼頭的海濱主題區「HarbourChill海濱休閒站」正式開放供市民享用，除了24小時開放之外，更歡迎寵物入內。休閒站以城市後花園為主題，在草坪上擺放了各式各樣的蔭棚、座椅和鞦韆，更特別聯同Napp Studio，設計一系列以「海濱動物園」為主題的小桌子，可隨意組合成五款可移動的動物傢俱，發揮所需的功能。下次同毛孩去灣仔玩又多個地方喇！

毛孩好去處｜全新灣仔海濱休閒站廿四小時開放 帶狗狗跑草地睇海景

#6 原班人馬演《Penthouse 3》 6月4日黃Viu開播｜蘋果娛樂推介

由原班人馬李智雅、金素妍、元祖女團S.E.S成員Eugene、嚴基俊主演的SBS新劇《Penthouse 3》今日（6月4日）在「黃Viu煲劇平台」開播。劇情承接之前兩季，繼續圍繞一班上流社會的人明爭暗鬥，按網上流出的照片，可見故事推進至2023年，換言之上季入獄的Eugene等人似乎已經出獄。

朴恩碩生死成謎 《Penthouse 3》預告李智雅疑為復仇變殺人犯

#7 英國建築師話你知 點解英國樓咁樣衰？｜全球樓行推介

買英國樓自住，除了看樓價、看地區，不妨嘗試了解該區歷史和特色，知得更全面！今次全球樓行介紹一位留英逾20年的港人「英國建築師」，他最近寫「點解英國啲樓咁樣衰」系列，介紹了英式粗獷主義、Art Deco風格和後現代主義建築，讓讀者知道英國建築不是只有紅磚屋和摩登大廈之分。版主平時亦會介紹英國交通、房屋問題，甚至討論當地有趣的民生現象，想了解英國歷史和文化，不能錯過。

英國建築師Facebook專頁

#8 中環百年老店最矜貴$200/樽薑芽 長沙灣醬園子薑$50/樽 旺季日賣50樽｜飲食男女推介

每年子薑當造季節，是五月至八月。中環嘉咸街街市已有過百年歷史的劉林記，老闆劉樹棠親手醃製的子薑是城中名物，全手工製作，一年只做約3,000樽，入口酸脆可口，其中最矜貴是每一百斤薑只能做五樽的薑芽，入口更爽脆。另一名店是長沙灣周記醬園，同樣全人手製子薑，一到旺季就有日賣五十樽的佳績，爽脆無渣，甜香有致。買子薑後，配皮蛋當前菜，開胃又有回甘。

醃子薑｜中環百年老店最矜貴$200/樽薑芽 長沙灣醬園子薑$50/樽 旺季日賣50樽

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