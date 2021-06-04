夏天最怕蚊叮蟲咬，嚴重更可留下一腳疤痕。前HotCha成員張惠雅（Regen）近年為情消瘦至84磅，而且去年到越南時，更被昆蟲所咬，留得一腳斑紋，又瘦又滿腳斑紋，難怪求醫時被以為曾吸毒。

由Regen上載到IG的照片可見，雖然已事隔一年，不過咬痕不但沒有褪去，還變得越來越深，黑色素頗深，而且十分密集。Regen表示當時又痕又腫，更因發炎而出現發燒症狀。原本半年後已好得七七八八，不過又突然開始痕癢，猶如風癩。風癩有可能是源於過敏及自身免疫問題，或受環境因素影響，例如氣溫驟冷、驟熱而發作，除了皮膚問題，亦可能會引起嚴重症狀，例如頭臉浮腫、氣管收窄、腸胃不適等。

兩招減斑紋方法

至於普通的蚊咬都可能會留印，因為人的體質對蚊蟲分泌物較為敏感，會痕癢難忍，如果忍不住手去抓，抓破皮後可能因細菌感染引起發炎反應，這時免疫細胞會分泌介白質，導致黑色素細胞加速生成，或是黑色素細胞破裂後使色素沉澱，形成斑紋。

一、使用DEET成份驅避劑 蚊叮蟲咬後勿抓宜冰敷止痕

所謂預防勝於治療，夏天多蚊蟲，特別是到郊外地方時，應使用含避蚊胺（DEET）成份的昆蟲驅避劑以驅趕蚊子。但萬一被叮咬，要避免抓破皮留疤，可以用冰涼的濕毛巾局部冷敷止癢， 或用手輕拍被叮咬的部位代替抓癢。如果搔癢感劇烈，就要塗有止痕消炎成份的藥膏，內含抗組織胺或激素。

二、避免曝曬做足有效防曬

要避免留印，要注意防曬，因為蚊蟲所咬的身體部位多是外露的，易受陽光照射，會增加色素異常。而去角質可帶走沉積的黑色素細胞，有效的藥物成份包括果酸（Alpha Hydroxy Acid）、A酸（Retinoid Acid或Tretinoin）、水楊酸。注意使用A酸時須避光，最好在晚上睡前塗抹。

東南亞蚊可傳瘧疾 抓破風險增

如果在陌生的環境，人體對當地蚊蟲還未產生「適應性」，叮咬後可能會有更強烈的反應，如起水泡時又不慎弄破，很大機會會引起細菌感染，而且留印的機會更大。在東南亞國家如印尼、泰國、菲律賓等，有些蚊子更可能傳播嚴重疾病，例如好發於夏天的登革熱，感染後會出現高燒、頭痛、肌肉痛等症狀。另外，蚊子還可以傳播日本腦炎、瘧疾等傳染病；而其他昆蟲如蟎和蜱亦會傳播叢林斑疹傷寒和斑疹熱。因此最好在出發前最少6星期諮詢醫生意見，以確定是否須接種疫苗、採取預防病媒叮咬的措施，或預備抗瘧疾藥物等。

半年內斑紋不退可激光改善

而一般色印會在兩三個月內慢慢淡退，如果在3個月至半年內，色印還不淡化，可以考慮用激光治療。Regen亦表示曾打過一次Pico，即是皮秒激光，是比一般傳統激光治療時間較短的激光技術，而且淡了一半顏色 ，不過激光始終要多次治療才較有效。而在激光治療後，平時仍然要勤做防曬，否則可能會有反彈的問題。

撰文：鄭詩詠

編輯：鄒仲安

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