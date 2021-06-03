「我們吃的東西色香味全，牠們吃的東西都可以色香味俱全，而且很健康。」這是Pet Mealer萌寵料理創辦人Teresa的工作宗旨。Teresa憑藉大膽創意、無限心思，以酷似人類食品造型又花款眾多的寵物食品，在近乎氾濫的寵物食品行業之中殺出重圍，累積了大批粉絲。Pet Mealer出品的寵物專用「開心樂園餐」、寵物用「三層英式下午茶」、寵物用「壽司」等，一直都大受歡迎，最新推出的端午節寵物糭，貓狗都可食用，亦令不少主人非常期待。

端午節寵物糭分雞肉味及魚肉味兩款，用純雞肉或魚肉代替糯米部份，新鮮蝦、帆立貝、貝柱代替人類食用糭裏面的瑤柱、蝦乾，「蛋黃」則是南瓜蓉，造型幾可亂真。食材選用人類食品級數，而材料份量比例則以多肉少澱粉質少蔬菜，配合貓狗的營養需要。想當初Teresa會選擇創業做寵物食品，全因她自己也是貓奴，所以特別了解寵物主人的喜好。除了售賣製成品，Teresa亦樂於開班教學，將製作寵物食品的秘訣與各位貓狗爸爸媽媽分享，公諸同好。即將到來的端午節假期，她就會跟動物蘋台合作開班，一個價錢包括一大一小兩隻寵物食用糭，讓各位壹會員以優惠價親手包糭給毛孩吃。

【有「營」寵物糭製作班】

查詢詳情可在辦公時間內（星期一至五 上午10時至晚上6時；星期六、星期日及公眾假期休息；非服務時間的查詢將於翌日回覆）致電 2116-0026 ，或電郵至 yourprivilege@nextdigital.com.hk 。

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