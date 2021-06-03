「移民英國？你哋做硬二等公民，聽執垃圾啦！」移民前，曼爸（筆者）最常聽到的「詛咒」，就是祝福移英港人「聽執垃圾」。也許是天從人願吧，或是報應不爽，筆者到埗後確曾執過垃圾，不過卻是笑住執、挺起胸膛地執。筆者並沒有後悔來英後「要搞到執垃圾咁嘅田地」，反而有點懊悔為何在港時不多參與這等活動？是香港的公德意識比較薄弱？還是香港人沒有這種閒情逸致？

「見到Manchester（曼徹斯特）有香港人發起執垃圾活動，咁當時我哋有位朋友就話，其實我哋Leeds（列斯）都可以做呢樣嘢喎！」列斯港人執垃圾活動搞手之一的AY及Ellen兩夫婦，來英多年，80後的Ellen在1996年隨父母移居英國列斯，而同樣是80後的AY則於2011年到哈德斯菲爾德（Huddersfield）讀大學，二人於教會邂逅，並於2018年攜手走進教堂。

筆者當日戰戰競競於網上報名，帶同一家大細到列斯參與此次「執垃圾義工活動」，原本只是想小朋友學會公德意識與公民責任，豈料卻因此認識了此次活動搞手之一的AY夫婦，讓筆者感受到在英港人「爭氣」的一面。

50多人參與 盼讓英國人了解港人願融入

「嗰日又落雪啦，我諗住可能得十零個人嚟⋯⋯」Ellen事後仍展現出當日那份擔憂。「差唔多50人呀！」老公AY在旁安撫着。4月的那天還只有6度，早上也下了一抹大雪，從曼市驅車來到列斯的我，也曾害怕「摸門釘」無功而返。然而，香港人總是堅毅的，哪怕只是一場執垃圾活動，無懼四月飛霜的、一直還在堅持的香港人，看來也為數不少。

「我哋希望可以畀當地人知道，香港人願意融入英國呢個社會。」為此事籌備約兩個星期的AY，並沒有把執垃圾成果大鑼大鼓地宣揚，卻是默默耕耘的「在心中」。「計滿嘅話我估（執咗）廿幾袋啦。我哋攞（垃圾）膠袋時有同負責hold膠袋嘅人（英國政府相關人士），講返我哋嘅理念出嚟⋯⋯但就無話特別將執完個效果拎出嚟畀人睇，只係將執完嘅相放返喺自己嘅group度，互相勉勵吓自己做咗呢啲成績。」

理解港人處境 「為逃避政府逼迫移英」

口口聲聲說想讓本地人明白香港人願意融入社會，那麼在列斯的英國人又如何看待香港人呢？Ellen帶筆者遊走列斯街頭，訪問了兩位英國人Jay及Flaveio。原來他們也從新聞當中得知香港的示威事件。「我覺得這令人很傷心（I think it’s really sad）。」 曾到訪過香港的Flaveio如是說。AY表示，脫歐其實也有反移民的情緒在其中，但他也曾跟其英國同事們討論過，同事們大抵表示：「如果你願意工作、融入社會、唔攞福利嘅話，其實佢哋好歡迎香港人嚟到英國。如果你需要逃避原居地政府逼迫而嚟到英國，佢哋會覺得係好囉。」

離鄉背井從來不易，但有一種文化卻會讓港人感到「十分易適應」，那就是香港人最鍾意的「返工」了。「佢哋着重work life balance，我工作嘅地方有啲同事係父母（身份），有機會要遲到早退，咁公司都接納呢樣嘢。」AY馬上接老婆「口水尾」道︰「真係冇OT文化，5點喇，佢就預你收工，我5點準備執嘢，但啲同事已經去攞車。如果你未走，老細會問你做咩未走囉！」

走訪張國榮母校 獻花緬懷敢言偶像

訪問中，曾就讀於University of Leeds（列斯大學）的Ellen，帶筆者到校園內蹓躂。原來哥哥張國榮，當年也曾就讀於列斯大學紡織系。「今年4月1日可能多咗香港人嚟列斯，都有一個活動係去列斯大學，大家去獻花，緬懷呢個敢言嘅偶像。」今天該很好，你若尚在場，但筆者倒也在想，也許哥哥是幸福的，能夠去到一個寧靜的地方，毋須承受今天活在香港的顏色壓力，又焉知非福呢？

「老移民」無脫離華人圈 僅接收部份資訊

「點解啲人移民得耐會變藍？」近年倒是有不少例子，移居太久了人也「藍咗」，究竟藍絲是如何煉成的？對於移居英國有一段時間的AY夫婦來說，也許深明箇中道理︰「一來可能件事本身對佢哋嚟講有距離，政府講乜佢哋都覺得啱；另一個原因係，本身嚟得耐嘅香港人，佢哋都唔係好融入英國呢個地方，可能佢哋嘅生活圈子，都係打緊華人工，喺唐人街聚集，食嘢食緊中菜，佢哋思想上未離開華人圈子。」「另外就係當佢哋覺得中國人開始威嘅時候，自己都有啲叨光嘅感覺，所以點解你『攪亂』香港、『搞衰』中國時，佢哋會覺得好似冇咗面咁。」

「因為我喺香港出世，咁一個香港人，其實好難唔去睇香港新聞、香港嘅嘢。」移居英國25年的Ellen，仍然關心着香港的一切。「可能係個人價值觀、屋企教育、成長時接收嘅資訊，你自己要作出一個判斷，但佢哋（藍絲）接收嘅資訊係一部份，而唔係全部。」當筆者問到兩位有甚麼說話想跟香港人說？AY毫不猶豫搶先答︰「唔知香港會再點樣困難落去，可能惡化到我哋難以想像，所以要走就好走⋯⋯」Ellen則感觸地說︰「雖然我哋喺英國，你哋喺香港，但都想畀你哋知道，我哋仍然關心香港發生嘅事，關心緊你哋，都會繼續為你哋打氣。」

後記︰我想睇Mirror演唱會！

對於老移民來說，時空也許是停留的，他們可能來來去去都只認識成龍或四大天王。然而Ellen果然言行如一，對香港的一切十分update，「Mirror」與「Error」在訪問中出現不下十次︰「如果有日返香港可以睇Mirror演唱會，咁我梗係想返去啦！」開心的，是香港新生代偶像能夠無遠弗屆，然而悲哀的卻是，假如回港只為了Mirror或Error，那麼香港還剩下甚麼？這片土地，又是否真的有點error？

撰文︰曼爸

攝影：Dominic Leung

編輯：洪慧冰、鄒仲安

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