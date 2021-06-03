Sony早前一口氣推出了Xperia 1 III、Xperia 5 III和Xperia 10 III三款新機，率先到港的是中價位的Xperia 10 III。新機延續日系靚仔設計，改用HDR高畫質螢幕以及4,500mAh大電，又多一款中價位5G電話選擇。

6吋21：9闊螢幕 HDR OLED觀感佳

近年Xperia電話最標誌的就是統一使用21：9比例螢幕，Xperia 10 III升級至6吋HDR OLED螢幕，加上BRAVIA電視的TRILUMINOS顯示技術，影像表現好，看電影一流。觀看高反差夜景影片時可以體驗到新機的高動態範圍表現，黑色位置深邃，燈光明亮繽紛，螢幕表現比上代更出色更通透。

在觀看21：9比例影片時，可充份利用螢幕，不過觀看16：9影片時就會留下黑邊。而分割畫面多功工作在21：9螢幕非常實用，上半部份開YouTube，下半部瀏覽網頁，一心二用。

支援Hi-Res音質 大電量續航力強

作爲Sony旗下產品，畫面和聲音表現都要落力，Xperia 10 III提供DSEE Ultimate音效技術，可將一般音訊升頻至接近Hi-Res音質。還有3.5mm耳機接口，支援LDAC和aptX無線音訊，輕鬆配合近期流行的無損串流音樂。Xperia 10 III還是維持了單喇叭設計，有點浪費正面的上下空間。

Xperia 10 III設計與上代相近，電量由上代的3,600mAh大幅提升至4,500mAh。實試用九成亮度，播放1440P YouTube片一個鐘，僅使用了5%電量，續航力表現好。

新機升級至6GB RAM + 128GB容量，要留意內部記憶體還升級至UFS，讀取速度會較上代提升，處理器則使用Snapdragon 690 5G。實測《Call of Duty》開啓高畫質和極高幀率，表現流暢；《狂野飆車9》的畫質表現不太夠力，若果Xperia 10 III支援120Hz就正了。

3鏡頭表現平平 4色鮮艷機身

Xperia 10 III搭載3鏡頭，分別是1,200萬像素主鏡頭、800萬像素超廣角鏡頭和800萬像素兩倍長焦鏡頭。整體攝影表現中規中矩，主鏡頭在足夠光的情況下細節不錯，10fps連拍很好玩。Xperia 10 III亦保留了夜間模式，比較下畫質提升明顯，噪點有減少，而且3個鏡頭都適用。不過Xperia 10 III相機的反應也是較慢，快門時滯明顯，而且自動HDR模式偵測也較飄忽。

Xperia 10 III採用前後Gorilla Glass 6和塑膠邊框，上手感覺舒服，玻璃機背有質感，而磨砂邊框不易滑手，機身較窄，也容易單手用。機身有黑、白、藍和粉紅色選擇，藍色和粉紅偏向鮮艷粉色，日本還有黃色，不過香港未必會推出。它亦維持最高IP65／IP68防塵防水，最近天氣熱，戶外運動都不怕。

Xperia 10 III對比上代有不少的升級，較可惜的是拍攝體驗仍然一般，不過視聽體驗和電量提升都很實用，若果便宜一點會更有競爭力。

Xperia 10 III

$3,499

記者：梁志穎

攝影：伍慶泉、伍永健

編輯：鄒仲安

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