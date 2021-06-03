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周末好去處｜淺水灣4萬呎「抱泡市集」歡迎毛孩 免費紅Van灣仔接送

1小時前
淺水灣the pulse商場與市集單位Life Mart於今個周末舉行抱泡市集。

各位飼主，淺水灣又有市集可以帶埋毛孩一齊去玩喇！本地市集單位Life Mart與淺水灣臨海商場the pulse合作，於今個周末（6月5及6日）舉辦「抱泡主題市集」，雲集超過100個本地手作及設計品牌，連寵物都可以入去玩，今個星期六、日大人小朋友同毛孩都有好節目了！

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Life Mart以「抱泡」為市集主題，劃分為六大區域，包括「海景市集區」、「紙品區」、「扭蛋區」、「動動手工作坊區」、「戶外泡泡玩樂區」、「泡泡遊戲實驗區」。3樓主打寵物海景市集，集合超過100個本地手作及設計品牌參與，可以為毛孩揀選適合的手作用品。

至於「遊戲區」將設置多款童年遊戲，如擲彩虹、釣水球、撈鴨仔等，大人小朋友也可以體驗簡單有趣的遊戲，贏了更可換領不同禮品；「紙品區」則雲集各地插畫師及攝影師、多達2,000款明信片，並舉辦「隨機筆友明信片活動」，提供「慢遞服務-未來信件」和「一般代寄服務」予大家寄送明信片。

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大會更安排了免費紅Van接送來往灣仔至the pulse，這樣帶毛孩去玩就更方便了。

「抱泡市集」the pulse X Life Mart

日期：6月5日至6日（星期六至日）

時間：下午1時至8時

地址：the pulse商場 L3層及天台（淺水灣海灘道28號）

交通：紅van免費穿梭（來回灣仔地鐵站 A3 出口 至the pulse）

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資料來源：Life Mart

撰文：Kaming Lee

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