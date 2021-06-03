香港每天都有數以千百計的動物正在尋找可以安居的地方，你願意為這些孩子帶來希望和曙光嗎？以領養代替購買，你也可以給牠一個溫暖的家。《每日一領養》為你提供尋家孩子的資訊，今天的主角是來自愛護動物協會的Honu。

名字：Honu

品種：中華花龜

性別：雌性

位置：香港愛護動物協會灣仔中心

領養編號： 500491

比起其他喜歡曬太陽的龜龜夥伴，Honu更喜歡待在水裏；基本上每次看到牠的時候都是在水中，從不見牠走到石頭上。Honu是一隻性格比較霸道的龜龜，不太喜歡有其他同類與自己待在同一空間。當你捉Honu上手為牠刷龜殻時，Honu會不斷掙扎來表示不滿。有見及此，我們會建議家庭單隻飼養。如果你對Honu有興趣，歡迎你來中心探望牠。

愛護動物協會資訊

豁免牌照號碼：ORG-00002

官方網站：https://www.spca.org.hk/ch/

以上資料的最後更新日期為2021年5月31日，詳細領養資訊可瀏覽愛護動物協會的官方網站，領養申請的接收及批核將由該機構全權負責。

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