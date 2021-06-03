近日台灣疫情大爆發，市民湧到超市搶貨，貨架空空如也，惟剩下三色豆無人搶購。看來三色豆的「威力」超然，不論香港人或台灣人，都對三色豆避之則吉，更有台灣網民得知隔離飯盒有三色豆，就笑言一定會好好防疫。不過有台灣營養師為三色豆「平反」，指其營養價值高，既方便又便宜。

三色豆營養價值高 惟須注意攝取量

三色豆中有切粒的紅蘿蔔、粟米和青豆，紅蘿蔔屬蔬菜類，富含維生素A及β胡蘿蔔素，有助維持呼吸道與腸胃的黏膜健康，以增強保護力，減少細菌入侵，同時也具抗氧化作用，有助護眼及護膚；青豆屬澱粉類，含膳食纖維，膳食纖維甚至比白飯多，特別適合便秘人士，可跟精製澱粉替換吃；最後粟米也屬澱粉類，含豐富葉黃素和玉米黃素，有助阻擋藍光，是機不離手的都市人及辦公一族必備營養素。

不過要注意，三色豆看似是蔬菜，但其實除了紅蘿蔔，粟米和青豆都是澱粉類，如果當成配菜再加上主食，便會攝取過多澱粉和熱量，令體重上升，若然多吃就要減少飯量，控制三色豆的攝取量尤為重要。

三色豆可保存一年 急凍不會令營養流失

市面的三色豆大多是急凍，保存時間可長達一年。不過注意食材取出使用後，要盡快煮熟食用，不能放在室溫太長時間，否則可能會滋生引致食物中毒的細菌，例如沙門氏菌、李斯特菌等，細菌數量會增長至令人致病的程度，不能再安全食用。

然而有人會以為食物經過急凍，營養會流失，但其實急凍並不會影響其營養價值，反而急凍食品可以把營養素和抗氧化物鎖住，一樣能從中吸收營養，而且也讓煮飯變得更快速、方便，也豐富了料理色彩。三色豆一直都是眾人嫌棄的食材，其實只要適當攝取，三色豆營養超乎想像。

資料來源：台灣營養師高敏敏

撰文：鄭詩詠

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