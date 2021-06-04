日前，有人在「沙田之友」社交群組上指出，沙田瀝源邨一間茶餐廳懷疑虐待貓隻。貓隻名為旺財，由相片可見，貓隻身形非常瘦削，接近「皮包骨」狀態，眼睛四周紅腫及難以張開。知情人士指：「我見到佢擘大眼都只係擘到三分一，我餵佢食嘢，佢都好似睇唔到咁，係咁撞。」而旺財的下巴亦有傷口。知情人士表示，最近見到牠走路拐下拐下，相信有一隻腳受傷。另外，他透露從來未見過茶餐廳職員餵貓糧，但經常見到旺財的食物兜只有廚餘和魚骨，「正常餵糧的話，點會瘦到咁呀？浪浪都肥過佢！ 」而他也有餵過貓罐頭給旺財，他指出：「次次餵貓罐比佢都狼吞虎嚥，佢好似好肚餓！」而茶餐廳職員一旦見到有人餵貓糧，都會拒絕並將旺財帶回店舖內。

有網民在社交群組上表示，曾親眼見到貓隻情況惡劣，即使下雨都不能返店舖避雨，而食水和食物都很骯髒。「上次去已經見到佢隻眼係咁，落雨都冇得返屋企，cls啲水同埋食物都污糟嘅，上次落雨XX茶餐廳個仆街話搵貓，我同佢講喺下面，佢話唔係嗰隻，根本都唔知係咪佢。」另外，也有網民指出有去現場觀察旺財，但遭受驅趕，「今日去睇佢，真係瘦得好緊要，我一拎罐罐佢就喵得好大聲，睇得出佢餓咗好耐，但疑似老闆娘見到就即刻趕我走咁。」

知情人士表示，有熱心的街坊提議帶旺財到獸醫診所求醫，旺財眼睛問題有改善，但事後好心人士提議茶餐廳職員帶旺財覆診，但遭受拒絕，結果旺財眼睛惡化。街坊亦有多次向茶餐廳反映貓隻身體問題，但不受理會。

另外，知情人士表示茶餐廳早有前科，在去年，茶餐廳有另一隻貓名為旺旺，之前被人用貓繩長期綁在門外。有關影片可見，現場環境惡劣，目測貓咪走動空間不足一米，更不斷喵叫。有見及此他提醒老闆貓繩太短，但老闆回應指貓隻年幼，擔心會走來走去，所以拒絕放繩。而影片可見，旺旺的食物兜只有廚餘和魚骨，而食水兜也十分骯髒。事後有人通知愛護動物協會，老闆表示旺旺不屬於他，旺旺已從後樓梯離開，至今下落不明。

記者收到不止一名知情人士報料，表示貓咪旺財現時情況嚴重，亦多次向老闆反映但不受理會。另外，記者曾致電茶餐廳電話求證，但指未有用戶登記。

記者：黃允鍶

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