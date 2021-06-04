6月4日，是香港人，（容許我説）中國人，甚至全世界人都不應、不可、不能忘記的日子。雖然不少當年曾有過良心、發過聲，甚至登過報、聯過署的人早已不敢重提，又或者選擇「忘記」，但有些事實，不是你説忘記，就可以當作沒有發生。

一向緊貼本地的串流音樂平台KKBOX在今天亦推出了「有些事不會忘記」歌單，雖沒説明甚麼，但從歌單的簡介「有些事無法忘記，不應忘記，願大家用自己的方法牢牢記住。」，以及選曲，大概都明白當中含意。歌單中大多也是本地歌曲，有謝安琪的《雞蛋與高牆》、Beyond的《海闊天空》和《十八》等等，還有Common and John Legend的《Glory》。在這個連去維園也被禁、穿黑衣也有壓力的香港這天，或許聽聽歌已是最好的記念途徑，讓我們不要因欺壓而忘記必然要緊記的事情。

特別一提，歌單中竟有支持新疆棉的Eason的《六月飛霜》，唔知陳生會唔會又極速割席呢？哈哈。

記者：韓繼聰

編輯：鄒仲安

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