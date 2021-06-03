世上最遙遠的距離，莫過於兩人同床共忱，但你不想和我做愛。據家計會每五年一次、在2017年的調查結果顯示，香港夫婦每月平均做愛3.7次，即是每周不足1次。據台灣男性學醫學會的調查，亞洲區夫婦每月行房次數6次，香港僅比起日本的每月3次高一點，即排亞洲尾二。

性治療師何慕詩（Cynthia）表示，這個數字與她臨床的經驗相近，背後反映香港人工時長、生活壓力大，加上女性每月來一次的經期，這個數字算是相當「準確」。「其實香港人性頻率一向偏低，」她說，數字可以再高一點更理想，亦拆解夫妻性生活不協調的問題成因，對症下藥，並教授7招重燃慾火Tips，可以讓夫婦或同居伴侶一試。

何謂「性生活不協調」？

你和伴侶開始有性愛上的障礙嗎？別等到其中一方拒絕做愛、性冷感時才去挽救。何慕詩指出，性生活「不協調」有很多意思：「不一定是次數方面多或少，也可以是在性愛過程中，你所做的舉動，是否對方喜歡或享受。」很多夫婦或情侶不懂得表達自己的喜惡，導致在性事上缺少溝通，「得過且過」，甚至誤以為自己已經做得足夠，導致男女間性事出現裂縫。

何慕詩又續指，男性不能勃起當然是表徵之一，但可以是惡性循環，「日常生活太少有性行為也會影響他們身體的性荷爾蒙狀況。當性荷爾蒙不夠高，性慾差了，勃起的狀態差了。」

香港性福殺手：土地問題、工時長、人際壓力

據家計會在2017年的調查反映，香港夫婦發生性行為的頻率低，竟與土地問題環環相扣，主因是「生活環境擠迫」與「與孩子同住一室」。而何慕詩就指出，以她臨床經驗，最常見最大的性福殺手為工作壓力，另一關鍵因素為人際關係的壓力。

「我也聽很多情侶講，如果有小朋友，育兒方向都會令這對夫婦產生很多爭吵，婆熄糾紛也是壓力的一種。」何慕詩又認為，香港人壓力大、快樂指數低，或是生活上遇到不順心的事，也會影響他們行房事的動力，「一個人的身體狀態，一個人累不累、開不開心，當你真的很累，都未必想花時間和體力去完成一次性行為。」

7大Tips重燃情趣方法

1. Staycation：疫情之下，許多酒店推出staycation套餐，能代替去旅行，增加新鮮感。

2. 性玩具：比較傳統、直接增加刺激感的方法。

3. 新興的性愛大富翁、骰仔：擲骰仔或抽卡片，上面可能寫着一些動作，要為你的伴侶去做。

4. 轉換場地：廚房/書房/情趣酒店？只要不犯法，就試試吧。

5. 改變情調：在房間中放不同的音樂、不同的香薰、大肆佈置一番。

6. 角色扮演／SM：不用怕向伴侶說出你大膽的性幻想，只要兩人同意，也可以試試。

7. 增加情趣細節：歐美現在流行支票兌換簿，可以記下伴侶做得好的招式，下次他可拿着支票換領你的反撲！

記者：陳娉婷

編輯：鄒仲安

Produced By：Fruity Nutty Studio

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