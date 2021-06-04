你知道香港島的形狀像一隻青蛙嗎？行山界的「劏青蛙」，就是由西邊「青蛙頭」開始，在中間橫切一條線到東邊或直到「腳底」，即是由西面的堅尼地城行到東面的小西灣或「腳底」的鶴咀。阿水早前行過龍脊，所以這次就由西環泳棚行到小西灣歌連臣角碉堡，不走龍脊段落鶴咀。這條路線大約23公里，大約可以分為3段，頭段難度最高，中段多為車路，尾段輕鬆愉快。
西環泳棚起步 經盧吉道往山頂廣場
從堅尼地城站乘坐43M巴士到域多利道明愛賽馬會宿舍下車，步行至對面就能下樓梯去到西環泳棚。在這裏拍照後，就正式開始今天的「劏青蛙」之旅，頭段要預留體力不斷上山，高低差較多。由泳棚步行回到域多利道，轉右沿域多利道行到摩星嶺的芝加哥大學香港校園，校門對面可看到上山的摩星嶺徑。一直沿摩星嶺徑向上行，去到配水庫臨時花園，看到涼亭就可以行右邊的下山道落山，落到摩星嶺道後，就可以沿着行人路行到薄扶林道。
去到薄扶林道，就可看到薄扶林道遊樂場，在遊樂場後面有一條樓梯向上行去碧珊徑，從馬路走入樹林。上到碧珊徑後轉右，一直走就會有路牌指上山頂，我們亦往山頂方向行走。一直上樓梯會走到龍虎山健身徑，亦是頭段的後半部。轉右繼續行看到克頓道公廁，接着有兩條路去到山頂凌霄閣：第一條是行夏力道；第二條是行盧吉道。個人認為第二條路較好，因為盧吉道的風景較怡人，但路程稍為增長。盧吉道的終點就是山頂廣場，可以稍作休息及補給。
大潭水塘道上斜路 陽明山莊最後補給
休息過後，先由山頂廣場經芬梨徑行去白加道，會看到纜車站，可先在附近等候纜車經過拍照，之後繼續行程。沿白加道馬路一直行，去到山頂道轉入甘道。甘道行至盡頭會看到灣仔峽公園，可在公園的小食亭補給。離開公園進入林路布力徑，可以看到南區黃竹坑和海洋公園的景色。行完漫長的布力徑，就會經黃泥涌峽去到大潭水塘道，開始行走中段最辛苦的上斜坡路。從大潭水塘道一直上斜，經過黃泥涌水塘公園可以去到中段的終點——陽明山莊。陽明山莊內有超級市場可作最後補給。
砵甸乍山郊遊徑遠眺石澳 終點小西灣海濱公園
從陽明山莊出發，經大潭水塘道進入大潭郊野公園，去到大潭上水塘。通過水壩後轉左進入港島林道（柏架山段），在分叉口進入港島林道（美景路段），行完整條美景路段終於再入山路，山路有一個分叉口，選擇右邊的山路（有絲帶提示）可以去到大潭道迴旋處。在迴旋處選擇去石澳道方向進入石澳郊野公園，沿港島林道（哥連臣山段）行到馬塘坳轉右，一直沿砵甸乍山郊遊徑行，途中會見到觀景台，可以望到歌連臣角懲教所及石澳。最後，去到哥連臣山道，可以直接經龍躍徑下山。阿水則先轉右，沿歌連臣角道行去歌連臣角碉堡打卡拍照，之後才走回到龍躍徑離開。龍躍徑的終點是小西灣海濱公園，那裏有洗手間和商場，可以更換衣服和吃晚餐了。
注意事項：
1. 建議穿着行山鞋，比較不容易滑倒；
2. 路程有一定程度暴曬，要定時補充水份，以防中暑；
3. 保持山野清潔，自己垃圾自己帶走；
4. 大潭道迴旋處車路狹窄，巴士或大型車輛駛過時須小心。
撰文、攝影：阿水（胡景瀧）
編輯：洪慧冰、鄒仲安
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