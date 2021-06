肺炎疫情發展至今,科學家逐漸掌握了COVID-19更多的特性。香港大學醫學院早前於國際臨床傳染病期刊《Clinical Infectious Diseases》刊登了一項新型冠狀病毒的硏究,硏究結果揭示了新型冠狀病毒如何令肺部和血管受損的機制;同時硏究人員又發現口服標靶藥伊馬替尼(Imatinib)或可治療新型冠狀病毒引致的血管健康問題。

有望改善血栓併發症

COVID-19除會出現發燒、咳嗽、失去嗅覺味覺等症狀之外;萬一不幸受到感染,患者有可能要面對足以致命的併發病,血栓是其中之一。這種因患者血管被細胞及蛋白質聚集物而引起的阻塞情況,已是很多專家公認為COVID-19患者會遇到的併發症問題。不過,科學家一直未能確定是因病毒感染血管內皮細胞直接令其受損;還是因COVID-19感染血管周邊的細胞後,於是釋放了化學物質而令其間接受損。

在是次硏究中,港大醫學院公共衞生學院副教授陳志偉博士,以及其硏究團隊發現了當中的致病機制。其實新型冠狀病毒本身不會直接攻擊及感染肺血管內皮細胞,但病毒會透過感染氣管上皮細胞令其釋放細胞因子,間接導致肺部血管內皮細胞發炎,繼而令肺血管受損,產生血管滲漏。當科學家明白了這種致病機制,便能有更清晰的治療硏究方向。

標靶藥伊馬替尼或成治療藥物之一

硏究團隊同時發現口服標靶藥伊馬替尼(Imatinib),對治療新型冠狀病毒引致的心血管及肺部有關的炎症效果顯著。他們發現,已獲美國食品藥品監督管理局(FDA)批准,用於治療白血病和癌症藥物的伊馬替尼,對保護血管內皮細胞能起正面影響,包括可抑制新型冠狀病毒在血管內皮細胞引起的炎症反應和傷害,以及有效阻截病毒入侵人體細胞。

當COVID-19患者出現過度的炎症反應(又稱細胞因子風暴),患者可能會出現嚴重肺炎和呼吸衰竭,失控的炎症反應亦會令身體其他器官包括肝、心、腎出現衰竭及引發血管疾病,是次的硏究正正找到了伊馬替尼的抗炎效用。

硏究員相信是次疏理出新型冠狀病毒對人類不同細胞之間的影響和致病機制,以及找到伊馬替尼的效用,可以帶出以調節發炎反應來治療新型冠狀病毒的硏究新方向。

參考資料︰Kenrie Pui-Yan Hui, Man-Chun Cheung, Ka-Ling Lai, Ka-Chun Ng, John Chi-Wang Ho, Malik Peiris, John Malcolm Nicholls, Michael Chi-Wai Chan, “Role of epithelial-endothelial cell interaction in the pathogenesis of SARS-CoV-2 infection”, Clinical Infectious Diseases, 6 May 2021

撰文︰李飛

