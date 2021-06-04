狗和貓的嗅覺比人類還要靈敏，經常可以嗅聞到細微的味道變化，所以科學家曾提出訓練貓狗以辨識冠狀病毒病COVID-19。美國一名女子家中飼養的貓主子突然無故變得非常反常，經常躺在女主人的左胸處，主人到醫院檢查後居然發現罹患乳癌，讓女主人嘖嘖稱奇，更感謝牠救了自己的性命。

故事發生在美國聖保羅，不幸患上癌症的女子Kate與丈夫Andy本身飼養了兩貓兩狗，其中一隻收養不久的貓名叫Oggy。Oggy一直很喜歡靠在Kate懷裏，不過突然有一陣子，Oggy的行為變得異常奇怪，牠總是躺在她的左胸處，儘管她試圖引導Oggy躺到其他地方，但Oggy就是要躺在她的左胸處。這個異常舉動引起了Kate的注意，下意識地去做身體檢查。她到醫院看診，經醫生檢查後，最終診斷患有第三期乳腺癌。

有趣的是，在治療期間，Oggy依然堅持躺在Kate的左胸處，直到惡性腫瘤被切除後，Oggy便不再對其左胸「感興趣」了。幸好發現得早，Kate目前仍處於康復階段，她除了感謝Oggy之外，也相信貓咪可能有第六感。

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資料來源：IG@mypinkgenes

撰文：Kaming Lee

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