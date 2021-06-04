6月天氣約30多度，已如炎夏。大家都怕走在街上「乾煎」，只好躲在室內乘涼。說起乘涼，韓國或日本在酷熱天氣下，當地人都會做一些納涼活動，其中一個竟是驚嚇活動，嚇出一身冷汗消暑。今次就帶大家去玩香港鬼屋，實試有多恐怖。

位於銅鑼灣的「糖街製片廠」是一個以都市傳說作藍本的驚慄電影體驗館。其中一位負責人陳嘉偉（Gary）說，可在網絡上搜尋部份糖街都市傳說的資料。「幾十年前這裏曾是一個製片廠，後來發生大火，燒死了幾個人。我們就透過這個都市傳說，製作了一套電影《糖街製片廠》，更製作了一個電影體驗館，讓大家親身感受。」

網絡上的確有些資料顯示，1994年糖街製片廠正進行電影《日落》 的拍攝工作，其間發生大火，造成4死28人傷。不過只屬網絡資料，關於這場火災意外的新聞卻搜尋不果，未能證實真有其事。但Gary表示體驗館場地真有鬼，「我們的鬼屋絕對有鬼，不是演員扮的鬼，而是真的鬼（靈體）。有很多同事見過或感受過，但大家都不太怕，一來習慣了，二來大家相處在同一空間，信則有，不信則無。」

體驗館外觀是舊式戲院，工作人員也裝扮成恐怖的售票員。電影體驗館使用了火災時正拍攝的電影《日落》 作題材，參加者的任務是要來試鏡。60分鐘的體驗絕不簡單，要看電影、進行任務，更有大量鬼嚇你。體驗中有一部份要在漆黑環境下進行，伸手不見五指，把你的不安與恐懼推至高點。為配合火災故事背景，更會令你猶如身處火場。驚嚇之餘 ，更要完成故事中的任務，過程非常「燒腦」。二人同行體驗收費約六百多元，入場前會為你拍下「遺照」，照片成品真的用火燒過，看到都有點心寒，更附上舊報紙剪報及戲票式入場券，充滿九十年代的感覺。體驗完成後可到旁邊的酒吧餐廳換取一杯跟叫日落的飲料。

荔園早有鬼屋 80後共同回憶

要數香港的鬼屋，最為人熟悉的是海洋公園或迪士尼樂園10月哈囉喂鬼屋，但全都是期間限定，其他月份想被鬼嚇就有點難度。但其實香港也曾有長期鬼屋，當年荔園的鬼屋全年長開，更與恐龍屋及大象成為了荔園三寶，不少80後對這個鬼屋都充滿回憶。Gary憶起他小時候曾到荔園玩的鬼屋，「我覺得全世界大部份國家都有長期的鬼屋，所以香港也應該要有一個讓大家去玩，去嚇一吓。」

「糖街製片廠」電影體驗館團隊由不同範疇的電影從業員組成，Gary是其中一位負責人，也是一位特技化妝師，因此體驗館中的演員妝容非常細緻。因為他認為鬼屋的存在並不只是嚇人。「其實我們做這個體驗館是為了拍電影，讓香港的娛樂及電影有更多層次的探討，令整件事不要太單一化。電影究竟怎樣定義，電影是否一定要在螢幕中發生呢？這個體驗或許有些部份，你會覺得是在看表演，增加娛樂性會令香港人更願意投資，甚至觀眾會更願意花費在香港的產物。」

躺上大雞枕 思考死亡的意義

除了驚慄電影體驗館，場地中更有不同紙紮公仔打卡位 、酒吧餐廳，更售賣自家設計符章及不同的靈性用品。Gary說：「最好賣的就是古靈精怪的用品，例如有個可用針落降頭的公仔，如果你不喜歡老闆，就可以用針刺它，不同部位有不同的效用。」

除了好玩，Gary更表示想帶出死亡的意義，因此設有一個死亡圖書館。「NGO《死嘢SAY YEAH》跟我們合作，有一個空間放了200至300多本圖書，全用黑紙包裝，你不會知道書的內容，但每一本書都是關於死亡。」圖書館中有一個大雞枕，即棺材中先人的枕頭，希望大家能躺在上面思考人生。看完關於死亡的書，旁邊則有一道白牆，很簡潔地寫上「我會點死？」，大家可用夜光物料於牆上寫下自己的死亡方式，所有牆上的字都要用電筒才能照射看到，別有心思。

實試整個體驗後，體驗館的確值得一試。相信大家平常玩鬼屋總遇過大排長龍、在鬼屋裏也像是逛花市式步行，所有驚嚇位早在看到前面的人被嚇而穿崩。不過這次的電影體驗用預約制，每個時段最多只限四人一組，有自己專屬的時間，過程中被嚇得冷汗狂冒，真正做到納涼效果。電影故事與體驗緊扣，有值得思考的地方，最後的死亡圖書館也能讓本來高漲的情緒沉澱下來，好好閱讀。

糖街製片廠

www.viewonwon.com

記者：陳靜雅

攝影：梁正平

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