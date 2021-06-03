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主子不是故意要跟你作對，只是你不了解牠想說的話而已。別以為大聲訓斥呼喝就可以解決問題，誤信坊間噴水、彈耳朵等方法更隨時會有反效果。究竟怎樣給貓咪放電可以達到最佳效果？波浪形和貓窩形貓抓板對貓體工學來說又有甚麼差別？突如其來的咬人問題可以怎樣找到原因？想更深入了解貓咪的行為習性，與家中主子過上更融洽的幸福生活，就不要錯過動物蘋台舉辦的【貓行為網上講座（足本重溫）】了。
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記者：沈敏怡
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