香港兩棲及爬蟲協會待領養巴西龜夏蝦霞。（照片由香港兩棲及爬蟲協會提供）
香港每天都有數以千百計的動物正在尋找可以安居的地方，你願意為這些孩子帶來希望和曙光嗎？以領養代替購買，你也可以給牠一個溫暖的家。《每日一領養》為你提供尋家孩子的資訊，今天的主角是來自香港兩棲及爬蟲協會的夏蝦霞。
編號：T2375
品種：紅耳龜
學名：Trachemys scripta elegans
名字：夏蝦霞
大小：17cm
性別：雌性
領養費：$50
注意事項：屬水龜一種，需長時間於水中生活。飼養箱內亦須設置浮台，用作休息與曬UVA & UVB燈。另外，食物建議餵飼合適的龜糧。主人須有耐性及愛心，定時清潔，當作寵物是自己家人，不離不棄。有興趣領養者，可到該會網站下載領養表格。填寫後，傳送/寄回該會網站/地址。此龜龜殼（近尾部）接收時已有缺陷/疤痕，但日常生活活躍穩定，沒嚴重影響。
香港兩棲及爬蟲協會資訊
慈善牌照號碼：91/9058
豁免牌照號碼：ORG-00005
領養須知及申請表格：https://bit.ly/2TlceWZ
以上資料的最後更新日期為2021年5月31日，詳細領養資訊可瀏覽香港兩棲及爬蟲協會的官方網站，領養申請的接收及批核將由該機構全權負責。
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