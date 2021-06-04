蘋果日報慈善基金
香港
台灣
北美
香港台灣北美
我要訂閱
membership campaign button
English
最Hit
要聞港聞
兩岸國際
娛樂
財經
果籽
飲食男女
體育
賽馬

港產片｜新晉導演題材新鮮貼地 進軍影展證香港電影未死—張錦滿

38分鐘前
這一期，電影院一口氣上映多齣香港新導演劇情片，這裏我談三部能衝出國際之特佳作品——《濁水漂流》、《殺出個黃昏》及《遺愛》。

這一期，電影院一口氣上映多齣香港新導演劇情片，另加自閉症、腦退化紀錄片與雜錦短片，在疫情下要看齊很困難。香港電影從未如此生氣蓬勃過，如果此時還說香港電影已死，則表明說話人，根本不留意香港電影院網頁，已不進電影院久矣！

相關新聞：給不滅的你 動畫｜長生不老卻注定孤獨 探討生死感人催淚—陳馬

香港新導演湧現，原因一來是大專院校多電影課程，每年畢業生出來幹活後，紛紛加入電影製作行列，有當副導演，拍攝主流電影；亦有自行拍攝自己構思題材的短片。他們累積經驗後，便成新力軍。二來是電影發展局、創意香港，推行「首部劇情電影計劃」，對新導演提供大大幫助。

「首部劇情電影計劃」撥款資助，必然出現僧多粥少情況，因此參加申請，多少有點競賽性質，因此導演挖空心思呈報故事，題材首要新鮮，不與主流電影重叠，內容緊貼當今香港社會，連接地氣。所以細看這一期香港新導演作品，每部題材皆特別。

相關新聞：給不滅的你 動畫｜長生不老卻注定孤獨 探討生死感人催淚—陳馬

新晉導演近期佳作

陳健朗《手捲煙》（編劇凌偉駿）講潦倒退役年老華籍英軍，在尖沙嘴美麗都大廈，與土生土長尼泊爾裔蠱惑仔，相濡以沫。趙善恆自編自導《一秒拳王》，則講超能力；李駿碩《濁水漂流》描畫深水埗露宿者；陳茂賢導演《不日成婚》（編劇鄭緯機）寫今天男女關係，雙方在結婚這件事上展開鬥智角力，笑料有效；何力恒《二次人生》講跑步與人生奮鬥；高子彬導演《殺出個黃昏》（何靜怡、林家棟編劇）則以84歲殺手帶出油麻地老人圖，有趣在他還遇上16歲無家可歸女；馮智恒導演《遺愛》更屬長篇格局，一個警察20年來親身處理一個女犯三代。上述故事內容與表達形式，皆未在香港電影出現過，起碼達到「創意香港」宗旨目的。

電影拍攝器材近年大改進，新導演完成作品不算艱難，更大挑戰是要得到發行商青睞，可在戲院放映，賺取收入。低成本製作要上商業戲院，便要先得到外國電影節加持，海報上出現外國電影節標誌，增加影片吸引力，才會有熱心影癡和愛香港電影的硬核觀眾捧場。

《濁水漂流》

我未看齊這輪香港新導演電影，這裏我談三部能衝出國際之特佳作品。倫敦LSE學院碩士畢業生李駿碩（拍過《翠絲》）眼界高出一層次，他拍攝深水埗露宿者真人真事，重點不在探索他們流落街頭的背後故事，這屬老生常談。李導演刻畫流浪漢人性尊嚴。食環署說他們阻街違例發警告，提早通知，便強行清理他們家當。熱心女社工（蔡思韵飾）助流浪漢（吳鎮宇飾）與政府打官司，這部電影成為國際級作品，在荷蘭、英國電影節放映完畢後，贏得觀眾鼓掌。吳鎮宇肯定是明年香港電影金像獎最佳男主角熱門，而朱柏康、蔡思韵亦都會有男女配角提名。

《殺出個黃昏》

主角竟是84歲殺手（謝賢飾），女拍檔（馮寶寶飾）替他接生意。他去殺的是甚麼人呢？何靜怡原創劇本琢磨七年，新角度帶出長者問題，世界級出類拔萃，終得到林家棟賞識，出任監製，並且不收片酬來演出，還提拔長期當副導的高子彬來擔大旗。高導演不負所托，拍出油麻地老人生活實況，而我尤其欣賞影片開頭殺手行動片段，加入動畫視覺效果，如香港《龍虎門》漫畫，刺激殘暴，卻沒有血腥。此外，謝賢所用的短鈎刀武器，專門割頸，正好建立老年殺手速戰速決、凶險奪命的可信性。我相信意大利烏天尼和其他各地觀眾都理解這位殺手，並對他感興趣。

《遺愛》

馮智恒導演《遺愛》乃20年長篇小說，即將退休警察（鄭中基飾）處理過誤殺犯母親（陳漢娜飾），想不到又遇上她運毒中學生女兒（陶禧玲飾），於是會進一步關懷其小孫女。鄭中基喜愛馮智恒劇本，不收片酬來接拍這齣電影，是對導演思想堅實肯定。今天執法人員把罪犯繩之於法，根本不能制止罪案。罪案不會中止，而罪犯會承傳下去，歸根究柢乃因社會普遍缺乏愛。我相信大阪和各國電影節觀眾看該片都會共鳴，讚賞馮導演洞察力——警察成功拉到罪犯並非完事，而只是問題才剛開始。該片詳細描述今天香港社會處理罪犯的死結，演繹罪犯延續下一代過程，實在用心良苦。

撰文：張錦滿

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多立即下載體驗

果籽讀戲室張錦滿港產片濁水漂流殺出個黃昏遺愛李駿碩吳鎮宇高子彬謝賢馮智恒鄭中基
果然好玩 籽在四方，即like「果籽」FB專頁！
BannerBanner