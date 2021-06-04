這一期，電影院一口氣上映多齣香港新導演劇情片，另加自閉症、腦退化紀錄片與雜錦短片，在疫情下要看齊很困難。香港電影從未如此生氣蓬勃過，如果此時還說香港電影已死，則表明說話人，根本不留意香港電影院網頁，已不進電影院久矣！

香港新導演湧現，原因一來是大專院校多電影課程，每年畢業生出來幹活後，紛紛加入電影製作行列，有當副導演，拍攝主流電影；亦有自行拍攝自己構思題材的短片。他們累積經驗後，便成新力軍。二來是電影發展局、創意香港，推行「首部劇情電影計劃」，對新導演提供大大幫助。

「首部劇情電影計劃」撥款資助，必然出現僧多粥少情況，因此參加申請，多少有點競賽性質，因此導演挖空心思呈報故事，題材首要新鮮，不與主流電影重叠，內容緊貼當今香港社會，連接地氣。所以細看這一期香港新導演作品，每部題材皆特別。

新晉導演近期佳作

陳健朗《手捲煙》（編劇凌偉駿）講潦倒退役年老華籍英軍，在尖沙嘴美麗都大廈，與土生土長尼泊爾裔蠱惑仔，相濡以沫。趙善恆自編自導《一秒拳王》，則講超能力；李駿碩《濁水漂流》描畫深水埗露宿者；陳茂賢導演《不日成婚》（編劇鄭緯機）寫今天男女關係，雙方在結婚這件事上展開鬥智角力，笑料有效；何力恒《二次人生》講跑步與人生奮鬥；高子彬導演《殺出個黃昏》（何靜怡、林家棟編劇）則以84歲殺手帶出油麻地老人圖，有趣在他還遇上16歲無家可歸女；馮智恒導演《遺愛》更屬長篇格局，一個警察20年來親身處理一個女犯三代。上述故事內容與表達形式，皆未在香港電影出現過，起碼達到「創意香港」宗旨目的。

電影拍攝器材近年大改進，新導演完成作品不算艱難，更大挑戰是要得到發行商青睞，可在戲院放映，賺取收入。低成本製作要上商業戲院，便要先得到外國電影節加持，海報上出現外國電影節標誌，增加影片吸引力，才會有熱心影癡和愛香港電影的硬核觀眾捧場。

《濁水漂流》

我未看齊這輪香港新導演電影，這裏我談三部能衝出國際之特佳作品。倫敦LSE學院碩士畢業生李駿碩（拍過《翠絲》）眼界高出一層次，他拍攝深水埗露宿者真人真事，重點不在探索他們流落街頭的背後故事，這屬老生常談。李導演刻畫流浪漢人性尊嚴。食環署說他們阻街違例發警告，提早通知，便強行清理他們家當。熱心女社工（蔡思韵飾）助流浪漢（吳鎮宇飾）與政府打官司，這部電影成為國際級作品，在荷蘭、英國電影節放映完畢後，贏得觀眾鼓掌。吳鎮宇肯定是明年香港電影金像獎最佳男主角熱門，而朱柏康、蔡思韵亦都會有男女配角提名。

《殺出個黃昏》

主角竟是84歲殺手（謝賢飾），女拍檔（馮寶寶飾）替他接生意。他去殺的是甚麼人呢？何靜怡原創劇本琢磨七年，新角度帶出長者問題，世界級出類拔萃，終得到林家棟賞識，出任監製，並且不收片酬來演出，還提拔長期當副導的高子彬來擔大旗。高導演不負所托，拍出油麻地老人生活實況，而我尤其欣賞影片開頭殺手行動片段，加入動畫視覺效果，如香港《龍虎門》漫畫，刺激殘暴，卻沒有血腥。此外，謝賢所用的短鈎刀武器，專門割頸，正好建立老年殺手速戰速決、凶險奪命的可信性。我相信意大利烏天尼和其他各地觀眾都理解這位殺手，並對他感興趣。

《遺愛》

馮智恒導演《遺愛》乃20年長篇小說，即將退休警察（鄭中基飾）處理過誤殺犯母親（陳漢娜飾），想不到又遇上她運毒中學生女兒（陶禧玲飾），於是會進一步關懷其小孫女。鄭中基喜愛馮智恒劇本，不收片酬來接拍這齣電影，是對導演思想堅實肯定。今天執法人員把罪犯繩之於法，根本不能制止罪案。罪案不會中止，而罪犯會承傳下去，歸根究柢乃因社會普遍缺乏愛。我相信大阪和各國電影節觀眾看該片都會共鳴，讚賞馮導演洞察力——警察成功拉到罪犯並非完事，而只是問題才剛開始。該片詳細描述今天香港社會處理罪犯的死結，演繹罪犯延續下一代過程，實在用心良苦。

撰文：張錦滿

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