正所謂「病向淺中醫」， 不少人越來越接受中醫療法，有時更會進行拔罐、艾灸等治療，但動輒也要數百元。正因如此，坊間亦有不少類似的家用中醫治療工具，一個價錢便可自家進行多次治療，到底過程是否這麼簡單？就讓註冊中醫師陳家灝為大家拆解！

易漏氣難反映罐印顏色健康狀況

拔罐為中醫熱門療法之一，一個個罐印反映身體問題。是次記者在網上找到真空拔罐器家用套裝，一套12罐，並配上80厘米延長管供自行拔罐，折後價值約港幣38元。記者在肩膀附近實試家用拔罐器，認為吸啜力比想像中大，惟肩膀稍為移動，罐就會漏氣掉下，難以固定，而套裝並無附送穴位圖，記者不清楚穴位位置，亦遷就力度，在自行真空拔罐後約5分鐘，拔罐位置漸漸變得深色，但拔罐後亦無放鬆感覺。

自行拔罐易放錯體位風險大

陳家灝醫師表示，中醫拔罐是利用罐的正負壓，透過罐的負壓，吸附在皮膚上，令身體局部氣血到達拔罐部位，可用作散瘀，甚至放血等用途，亦有助紓緩脊柱方面如頸、肩膊、腰等痛症。

對於自行拔罐，陳醫師指病人未必能把罐放到正確的體位；自行拔罐時，手及身體須跟着活動，此時容易令罐漏氣，減少壓力，導致拔罐效果變差，而自行拔罐亦未必能對準位置。另外，部份病人在拔罐時睡着或沒留意時間等，又或認為拔得越久，效果就越好，這可能會誘發皮膚問題如出水泡及痛楚。而部份用家抽真空的力量或太大，導致較難起罐，他建議病人可慢慢壓低皮膚，「讓空氣流進去，再把罐慢慢打斜揭起。」

他續指，如果拔罐位置不正確，一般不會對身體造成很大風險，但如在血管較豐厚的位置如腹股溝、心臟附近、腋下等拔罐，身體血管又較脆弱，這可能會拔到大血管，「有一類風險是，或抽取太多血管瘀血，令身體出血過多。」故他建議在皮膚及肉較豐厚的位置如背部、肩膊、大腿等拔罐。

罐印顏色深氣血循環差

一般拔罐需時約10至15分鐘，拔罐後亦可留意罐印顏色。陳家灝醫師解釋，寒濕體質病人的罐印顏色較深，約為深紫色，甚至顏色不平均；熱性體質病人的罐印顏色較紅、鮮色，甚至是深紅色，而罐印顏色較深的病人要特別注意，因這代表身體積聚了很多瘀，氣血循環較差，此類病人的痛症不適或其他症狀較明顯，須定期覆診、檢查，以跟進情況。

他又提醒如拔罐時感到頭暈、痕癢、疼痛等，就應停止拔罐。至於頭暈或因暈罐（因緊張而冒冷汗或暈厥情況）；又或者因吸啜力太大，或身體氣血較虛，令氣血不能分佈至其他地方如頭部；以及孕婦、心臟病患者、皮膚易過敏人士及年紀大的人士，亦未必適合拔罐。

搶眼隨身灸感覺效果不大只有燙感

除了拔罐，艾灸亦是另一種中醫療法，是次記者亦實試了「隨身灸」，外形十分奪目，賣家更指可隔着衣服來灸。記者認為點燃艾灸時的氣味較難聞，而一人穿上「隨身灸」亦有難度，難以一人綁帶，衣服較易走位，在真正試用約5至10分鐘後，背部開始感到燙，但脫下衣服後，背部明顯稍微變紅及到痕癢，記者亦試過隔着衣服來灸，惟感覺不大，猶如穿上多一件衣服。

陳家灝醫師指中醫診所較少使用這類艾灸盒，雖然有魔術貼，可把其固定在身體如頸部、手及腳等位置，但它的設計為外面有一層布，內裏亦相隔一個鐵罐，並隔着艾柱及艾絨，與艾柱的距離較遠，減低熱力滲透。而且，他亦不建議隔着衣服來灸，因熱力未必能滲透至體內，亦容易燃燒衣服，引起灼傷，艾灸的煙或會飄到衣服上，令衣服留有氣味，故建議脫掉衣服或阻礙物，直接在皮膚上隔一段距離燃點艾。穿上這件「隨身灸」，坐着來灸是否正確？陳醫師表示如想灸背部，建議病人扒着進行；如想灸腹部，則可面向天躺下，而穿着「隨身灸」時亦不應四處走動，這或令艾灸位置移動，亦可能未能滲透熱力，效果未如理想。

艾灸適合虛寒人士 皮膚痕癢屬正常反應

陳家灝醫師解釋，艾灸是用艾葉製作後，再用不同方法點燃在身體不同位置，進行灸法，是針灸中「灸」的一種方法，可用作散寒、溫經、通絡及止痛，施灸過程一般約20分鐘。其亦可分為直接灸及間接灸，直接灸是直接在皮膚進行灸法，間接灸則可能會放置薑片、附子，甚至凡士林等介質，隔着一些東西來進行灸法，身體較寒性的病人多使用間接灸法，「這對身體溫通的能力較多，故此是溫通作用較強。」艾灸適合虛寒體質、氣血不暢、年老體虛的病人，但孕婦、皮膚有損傷的人士、實熱患者，即常感到很熱、煩躁的人士，則未必適合進行此灸法。

艾灸多在腹部或背部進行，「因為腹部是人體募穴較多的地方，而背部是膀胱經運行的位置，背俞穴的地方，對身體臟腑甚有作用。」而顏面部、毛髮多的地方則較少進行灸法。進行艾灸時，中醫會避免令病人感到痛楚或有燒灼感覺，如病人年紀較大或反應不好，醫師會把自己的手指放在灸的位置旁，感覺熱力。如在艾灸後出現皮膚痕癢，陳醫師指屬正常反應，但不建議患者直接抓痕癢部位，「因該處皮膚有機會燒傷或皮膚變薄，抓癢時再觸碰該位置，皮膚容易受損。」此時可拍打痕癢位置附近的地方，減輕痕癢及不適症狀。如果想以艾灸來養生，陳醫師建議女士可在三陰交進行灸法，而灸足三里亦有助身體脾胃，但如想進行中醫療法，最好也是尋求註冊中醫師的協助吧！

記者：鍾卓瑜

攝影：周芝瑩、伍永健

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