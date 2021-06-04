最近不少滿載香港人集體回憶的事物都相繼消失，例如連鎖大集團Neway傳出遭呈請清盤。而說起芒果甜品，相信大家都會想起連鎖甜品店許留山，不少旺區街頭如旺角、銅鑼灣都可見其蹤影。早前高等法院向許留山頒下清盤令，不少人童年回憶成絕響。記者當日去到旺角西洋菜街分店，發現閘門緊閉，而且貼有告示，要求許留山於5月28日或之前遷出舖位，客服熱線和各分店電話亦一直撥不通。

早於70年代，老闆許慈玉先生以父親「許留山」之名，在香港元朗炮仗坊開設首間涼茶舖，之後轉型兼賣糖水；90年代更推出「芒果西米撈」，成為學生哥消磨時間的好地方，可謂風靡一時。靠「芒果西米撈」打出名堂的許留山，最高峰時期有達55間分店，而於2015年被內地連鎖餐飲集團收購，甚至開設了海外分店，包括南韓、馬來西亞。但香港許留山因拖欠租金 ，以致業主入稟高等法院追討租金，當中荃灣店更被指拖欠租金4個月，共約28萬，最終被宣佈清盤。

居港日人回味初訪港感覺 旅遊書寫必去許留山

居港日本人鈴木說最愛楊枝甘露，認為疫情是許留山結業的最大元兇，「很多旅客來不了香港，而很多本地人已經喝過許留山，會想挑戰（試喝）其他產品。」原來在日本是沒有類似的甜品，因此在日本買到的香港旅行書裏會推薦吃許留山。鈴木說：「其實我2014年初次來港時，頭兩天去了許留山吃楊枝甘露，好吃到飛起，到現在還記得那份初來港的感覺。」他還大嘆：「真的很可惜，這一年都沒有去過許留山，我完全沒有想過那麼快就結業。」

港人最愛「多芒小丸子」 打卡嫌老土難撼台式飲品

問及最有印象的甜品，市民都異口同聲說：「多芒小丸子！」還有人憶起芒椰奶西、芒果爽等飲品，可見芒果是和許留山劃上等號。亦有90後稱最記憶深刻的並不是甜品：「我最記得是它的椅子，在太子那邊的一間分店設有吊着的藤椅，很漂亮。」不過不少人認為許留山餐牌十年如一日，90後女生說：「腦內的款式其實來來去去都是那幾款，出面選擇太多、競爭太多，台式飲品可以選擇甜度、配料，其實許留山的結業是一個時代的改變。」有80後表示許留山十分落伍：「現在新一代最重要的是甚麼？就是文青。上cafe能打卡，去許留山吃碗糖水打卡的話，只會被人嘲笑。」

記者：黎穎琛

攝影：潘志恆

編輯：鄒仲安

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