在香港討論考車牌很容易就會陷入一個迷思，究竟為何要考2號牌？沒錯，對於絕大部份人來說，包括記者在內日常也是開一部普通不過的私家車。理論上只要你毋須開「搵食車」的話，1號牌已經足夠。不過2號牌的優勢又豈止於「搵食車」呢？事關自2017年香港政府禁止柴油私家車發售後，坊間一直都有廠方嘗試將柴油私家車以商用車名義出牌，藉此讓香港駕駛者享受到柴油車油費便宜的優勢。在芸芸柴油車中，KIA Sorento必定是最受歡迎的一款，而最新一代KIA Sorento Diesel終於輪到CarMan試車了。

平版標準配置齊全 加4萬玩高科技

如果單從價格來看，29.8萬元的Sorento Diesel V 2WD的標準配置可謂沒得輸，事關冷暖凳、加熱軚環、前方碰撞預警系統、車道偏移警示系統、車道保持輔助系統、無線充電、Apple CarPlay等「必需品」，一應俱全。當然有不少買家覺得多付4萬元升級至Sorento GT Line 4WD會比較化算，事關該版本不但由前驅變成四驅，設備上更多出了12.3吋電子錶板、Bose 12喇叭高級音響、360度泊車鏡頭，以及盲點影像輔助系統等高科技玩兒。不過公道一點說，較便宜和入門的V版已滿足大部份買家的需求了。

作為全新一代車型，新Sorento的2,815毫米軸距比起上一代加長了35毫米，這方面絕對能從中排座位的空間上體現得到，再加上中排已標準配備三個USB充電口和充份的儲物空間，因此整體的豪華質感比起上代增進不少。不過受制於柴油版裝有貨物網關係，尾箱空間為705L，但對於一般家用客來說，這個尾箱空間理應相當夠用。

動力比汽油版充沛 反應直接爽朗

動力方面，新一代Sorento所採用的D4HE 2.2公升柴油引擎由上代鋼製缸體改用鋁製缸體，因此比起上代輕了38.2公斤，上代所用的Timing Chain亦轉成Timing Belt。不過這些改動還是讓引擎運轉得更加有效率而已，事關馬力扭力基本上維持不變，最大馬力依舊停留在202匹和440Nm峯值扭力的水平。但Sorento Diesel的動力遠比汽油版充沛，始終440Nm的峯值扭力實在是不容小覷的數值，要在公路上爬頭超車易如反掌。而銜接這套動力的波箱就由上代的六前速自動波變成全新的八前速雙離合器波箱，正是換成了雙離合器波箱，令Sorento Diesel的動力變得更加直接爽朗，再加上這套波箱的邏輯和硬件皆設計得相當之成熟，因此不論是快車或慢車也有相當不錯的反應。

當然講到Sorento Diesel最大的優勢還是它極度便宜的油費，事關柴油在香港遠比汽油便宜，再加上油站往往對柴油有大幅度的折扣優惠，因此入滿一缸油只是300元左右，對於用車用得特別「粗咪」的朋友來說絕對是天大喜訊。

15年「死期」強制退役 牌費平過汽油車

當然Sorento Diesel不是沒有缺點，不過這些缺點並不是來自車子本身，而是來自香港政策對柴油車的偏見。正正是這份偏見，以商用車身份登記的Sorento Diesel除了需要每年驗車外，還有15年「死期」強制退役。而在待遇上，Sorento Diesel跟其他商用車一樣須要繳交一般較高昂的隧道費。在某些停車場，Sorento Diesel亦不能停泊在普通私家車的車位。不過政策方面還是「有辣有唔辣」，始終商用車的牌費比汽油私家車便宜，以Sorento Diesel為例每年只需$4,254，比汽油版車輛的$7,254平得多，再加上2020年度政府宣佈豁免徵收商用車牌費，因此本年度的柴油商用車是毋須繳交牌費的，變相省了一筆。

Kia Sorento Diesel V

引擎：2,151c.c. 直四柴油turbo

馬力：202PS/3,800rpm

扭力：440Nm/1,750-2,750rpm

傳動：8前速雙離合器自動波箱，前驅

車價：$298,000起

查詢：Kia Motors HK

採訪：梁彥韜

攝影：黃梓樂

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