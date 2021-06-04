日本早前向聯合國教科文組織（UNESCO）申請將奄美大島、德之島、沖繩島北部與西表島，登記為世界自然遺產。但有日本媒體指出，奄美大島為了申請世界自然遺產，於十年內每年都會誘捕300隻貓咪，當中的原因是擔心貓咪會獵食當地特有種。

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位於鹿兒島縣的奄美大島，島上除了有野貓外，還有許多當地特有而稀少的小動物，例如是琉球兔（Pentalagus furnessi）、奄美山鴫（Scolopax mira）等。

有專家在分析奄美大島上的野貓糞便後，證實貓咪會獵食這些稀有動物。奄美大島為了成功登上日本第五個世界遺產，就必須保護島上的稀有動物，維持生態環境。所以，為了防止島上的稀有動物遭到貓咪獵食，日本環境省從2018年開始就進行「貓咪管理計劃」，計劃十年內捕捉3,000隻野貓。

當地政府首先在山林中放置誘捕陷阱，每年大約會捕捉300隻貓。當貓咪不幸被捕捉後，會先在臨時收容中心待人領養，若然一周後貓咪沒有人領養，就會直接被撲殺。

這並非日本首次為了申請世界自然遺產，以及保護特有物種而實施捕捉貓咪計劃。2011年在小笠原諸島，島上居民及獸醫的合作下捕捉貓咪，並進行送養，成功讓島上的瀕危鳥類黑林鴿（Columba janthina）數量增長10倍以上。

資料來源：PRESIDENT Online

撰文：黃雅純

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