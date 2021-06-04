毛蜘蛛，又叫做捕鳥蛛，是屬於比較原始的蜘蛛。毛蜘蛛全身佈滿細毛，已知的種類有九百多種，體形由兩三厘米至二十多厘米都有，主要來自美洲大陸、非洲、東南亞或印度等地區。毛蜘蛛可以分為三大類，分別是生活在樹上的樹棲型、生活在地面的地棲型及挖掘地洞作為巢穴的穴棲型。

世人害怕蜘蛛，除了因為牠的外型不討好，亦因為蜘蛛的毒性。毛蜘蛛會透過毒牙釋放毒液，利用毒液去殺死及溶解獵物，毒性強度因應品種有所不同。有些品種的毒性及攻擊力比較弱，但亦有些品種例如「地老虎」、「巴布」、「華麗雨林」等，毒性會相對強烈。對人類而言雖然不至於會有生命危險，但被牠們咬到依然有機會會抽筋、發燒，並感到劇烈疼痛。如本身體質對毒性敏感，亦有機會有死亡風險。除了噬咬，毛蜘蛛亦會踢毛，即用後腳將自己的毛毛踢出來以作攻擊，幼細的毛可以飄到很遠，令接觸者敏感痕癢。

雖然有毒，但對於很多人而言，牠們是可愛的「寵物」。Hemans是一個鋼琴老師，從十多年前開始，她就深深被毛蜘蛛吸引，甚至有了一個外號——「蛛媽」。蛛媽家中放了大大小小不同的飼養箱，全屋蜘蛛算起來有近六百隻，對毛蜘蛛的鍾愛程度幾近沉迷。蛛媽曾明言，寧可收到一隻「智利紅玫瑰蜘蛛」，多於收到一束紅玫瑰花。她亦與幾位師兄開了一個Facebook群組「香港毛蜘蛛聯盟」，希望讓更多人認識毛蜘蛛，「要令害怕蜘蛛的人變得不害怕是沒可能，但我們可能可以令到有少少喜歡毛蜘蛛的人，更加喜歡。」

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