在香港，鼻敏感患者彷彿無處不在，根據香港過敏協會指出，每四個人就有一人患上鼻敏感，鼻敏感患者會受環境、天氣和飲食影響而頻頻打噴嚏。踏入夏天，更易令鼻敏感情況進一步加劇，香港註冊中醫師何慧欣認為，在中醫角度而言，鼻敏感亦有先天和後天兩種因素，大多數鼻敏感患者都是先天性過敏體質，常見於肺、脾、腎虛為主，很多患者是經常進食生冷食物而令脾陽受損。

鼻敏感與感冒易被混淆

鼻敏感和感冒初起時的症狀非常相似，都會出現鼻部不適的情況，因而經常被誤為感冒。何慧欣醫師解釋鼻敏感屬於「鼻鼽」，常見出現打噴嚏、流鼻水、鼻塞、 鼻流清水或鼻水倒流情況，同時亦伴隨有眼睛痕癢情況。而感冒一般會感到怕冷、發熱、頭痛、肩頸痛、喉嚨痛等等。

忽視鼻敏感可致中耳炎

若發現鼻敏感發作，應及時處理，否則對健康會引起嚴重影響，嚴重者可以引致鼻黏膜潰爛、 嗅覺退化、耳塞、耳痛等，甚至導致鼻膜炎、鼻竇炎、中耳炎等情況。何慧欣醫師建議，疑鼻敏感發作可按壓穴位紓緩症狀，分別是兩眉中央的印堂穴及鼻旁兩邊的迎香穴，輕輕按壓便會有酸脹感覺，可增強鼻黏膜上皮細胞的增生能力，並能刺激嗅覺細胞，使嗅覺靈敏；還能預防感冒和呼吸系統疾病。

中醫推介茶療湯水助紓緩

何慧欣醫師亦分別推介了茶療和湯水食譜，有助患者減少急性鼻敏感發作，有助提升益氣，保護脾胃。

採訪：林㦤

攝影：CO17

編輯：鄒仲安

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