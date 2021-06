相信不少父母都有經歷過孩子「揀飲擇食」的情況,對食物的喜好反覆,經常拒絕吃或只吃某些食物,這些情況在2至5歲的學前幼兒最常出現,普遍會隨年紀增長逐漸改善。根據文獻,偏食的行為沒有很劃一的原因,早期已出現的餵食困難、在戒奶時較遲才引進固體食物、父母強逼子女進食、媽媽在選擇提供幼兒的食物上十分挑剔(如必須用最新鮮的食材)等,都可能引致孩子偏食。

偏食可致營養缺乏和便秘

偏食會帶來短期負面後果,包括孩子接觸到的食物種類太少、一些微量營養素的缺乏如鐵質和鋅質(因攝取不足肉類所致),以及因攝取不足蔬果,缺乏膳食纖維而衍生的便秘問題。話雖如此,有亞洲研究指,在營養攝取及體重上,有偏食行為的小朋友與一般小朋友沒有太大差別,所以父母不必過份擔心,反倒可視偏食為成長過程中的階段之一,除非孩子的成長速度未如理想,那便應向家庭醫生作進一步了解。

4個貼士改善孩子偏食

要改善偏食行為,父母及孩子均有他們的崗位和責任,父母有權控制提供甚麼食物、進餐時間和地點,孩子則掌管進食權和進食的份量。

一、重覆去嘗試新食物

面對陌生的食物,孩子有抗拒是正常反應,可將相同的食物以不同的方式去呈現出來,如改變烹調方式(如蒸水蛋改成煎蛋)、軟硬質感(如烚菜改成炒菜粒)、配搭醬汁(如乳酪、鮮茄醬等)、增加菜式的色彩(如運用不同鮮艷顏色的蔬菜、盛載器皿等)和將食物切成不同形狀(如利用曲奇模具)去吸引孩子對食物的興趣。讓孩子去參與準備食物如清洗蔬菜、攪拌食物等亦有助改善進食情況。但父母也要有耐心,孩子或要經過數十次接觸才會慢慢接受新的食物。

二、不要強逼孩子進食

在餐桌上的爭吵可令孩子因對進餐聯繫上不愉快的經歷,從而對吃某種食物感到更反感。相反,用餐時應營造正面、輕鬆的氣氛,好好享受共處的時間。另外,不要因為浪費而強逼孩子要吃完碟上的東西,可以先提供小量,吃完後如仍然肚餓可再加添。同桌的親人如父母、兄弟姊妹等亦可以身作則進食同樣食物,是很好的模仿榜樣。父母在旁可加以解釋其味道、質感、嗅覺、營養價值等去鼓勵孩子嘗試。

三、不要以食物作獎賞(尤其是零食、甜品等)

此舉可令孩子將食物與情緒聯繫上,長大後或演變成情緒化飲食而弄巧反拙。可以用食物以外的小禮物如卡通貼紙作獎勵,或給予言語上的稱讚取代。

四、不要因遷就孩子而分開煮餸

這會加劇孩子接受的食物種類變得更狹窄。孩子對食物表示抗拒或許是想表現獨立、自主的方式,父母應繼續讓孩子去嘗試新食物,不妨讓孩子在健康的食物上作出選擇(如提問孩子「你想今天晚上吃甚麼? 西蘭花還是椰菜花?」),或與孩子逛超市或街市去選購自己想吃的蔬菜、水果。

參考資料:

1. Wolstenholme, Hazel, Kelly, Colette, Hennessy, Marita, and Heary, Caroline. “Childhood Fussy/picky Eating Behaviours: A Systematic Review and Synthesis of Qualitative Studies.” The International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity 17.1 (2020): 2. Web.

2. Taylor, Caroline M, and Emmett, Pauline M. “Picky Eating in Children: Causes and Consequences.” Proceedings of the Nutrition Society 78.2 (2019): 161-69. Web.

3. Li, Ziyi, Van Der Horst, Klazine, Edelson-Fries, Lisa R, Yu, Kai, You, Lili, Zhang, Yumei, Vinyes-Pares, Gerard, Wang, Peiyu, Ma, Defu, Yang, Xiaoguang, Qin, Liqiang, and Wang, Jiaji. “Perceptions of Food Intake and Weight Status among Parents of Picky Eating Infants and Toddlers in China: A Cross-sectional Study.” Appetite 108 (2017): 456-63. Web.

4. Fries, Lisa R, and Van Der Horst, Klazine. “Parental Feeding Practices and Associations with Children’s Food Acceptance and Picky Eating.” Nurturing a Healthy Generation of Children: Research Gaps and Opportunities 91 (2019): 31-39. Web.

5. Family Health Service, Department of Health. What Can I Do with My Picky Eating Child ? Content revied 01/2020; https://www.fhs.gov.hk/english/health_info/child/20033.html

6. United States Department of Agriculture. Food and Nutrition Service (FNS-455) Healthy Tips for Picky Eaters. Revised March 2018; https://myplate-prod.azureedge.net/sites/default/files/2021-03/HealthyTipsforPickyEaters.pdf

撰文:梁曦允(澳洲註冊營養師、香港營養師協會編輯)

編輯:鄒仲安

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手!了解更多(立即下載體驗)