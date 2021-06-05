不時會發現動物間存在跨物種的愛，如早前一隻猴子拐帶一隻貓咪撫養，最後貓咪靠義工成功脫身；有時狗媽媽也會為小貓哺乳等等。而早前紐西蘭的海洋研究中心發現一隻海豚媽媽正在養育一隻領航鯨寶寶，令研究人員嘖嘖稱奇。

根據紐西蘭遠洋研究中心（Far Out Ocean Research Collective）在Facebook發文表示，他們在紐西蘭海域發現一隻寬吻海豚媽媽養育一隻領航鯨寶寶，過程相當融洽，沒有因物種類別的不同而影響牠們的感情。據專家指，寬吻海豚有收養其他物種寶寶的先例，不過尺寸相差如此巨大卻是相當罕見。

不過研究員坦言，最後牠們還是會因為先天的本能而分開。他指出，單是體形已經相差十分巨大，成年的寬吻海豚體重約300公斤，而領航鯨可能重達2,000公斤；不同的覓食習慣也會令牠們產生差異，為了生存，領航鯨最後不得不離開這名「母親」。

點擊文章瀏覽更多動物新聞﹕

資料來源：Far Out Ocean Research Collective

撰文：Kaming Lee

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）