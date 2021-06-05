說到「屯門碼頭」，大家可能會聯想到那些年搭過的中環飛翔船，又或是現在會來坐渡輪去大澳。受港產片《幻愛》大熱的影響，再加上是人氣電視節目《ERROR自肥企画》的拍攝地，以及屯赤隧道通車後充滿異國風情觀夕景點的崛起，屯門碼頭成為近年本地遊熱門打卡點。水金作為土生土長的屯門碼頭街坊，這次帶大家品嚐街坊美食，再到訪熱門拍照打卡位，來一個屯門碼頭半日遊！

龍門居掃街坊小食 嚐特色撈米線

屯門碼頭半日遊的第一站來到龍門居食街。雖然食街主打宵夜小食，不過中午來到這裏也有另類選擇，例如悅來老朱小食的燒賣，人手製作豬肉混合魚肉的燒賣如乒乓球般大，加上獨門秘方的豉油及辣油，吸引不少區外客人刻意到訪。另外，食街後面有不少餐廳選擇，如熱狗店、點心餐廳、日本料理店，而水金跟朋友選擇了很多街坊光顧的台式餐廳「仙桃居」，下午茶餐包含粉麵及飲品只需約$40，還可以一嚐特色撈米線呢！

悅來老朱小食

地址：屯門龍門居商場地下25號

營業時間：星期一至五早上5時30分至下午1時（星期六、日休息）

仙桃居

地址：屯門龍門居地下105號

營業時間：早上7時30分至晚上9時

朝聖《幻愛》燈塔 兆禧主場拍照打卡

吃過米線後便沿着屯門河旁的湖山河畔公園慢行，約20分鐘便到達了屯門碼頭海濱長廊，是區內街坊散步、慢跑、釣魚的好地方。走到長廊盡頭看到一座燈塔，正是電影《幻愛》的海報拍攝場地，電影中的男女主角就坐在防波堤末端的燈塔下，吸引不少人前來打卡，搭配橙紅色的日落晚霞，吹着海風感受浪漫氣氛。不過水金與朋友沒有在這邊等到黃昏，拍幾張照就要趕到下一個大熱打卡點兆禧主場！

兆禧主場位於兆禧苑停車場天台運動場，是全港首個籃球及平衡車運動場，以同音字「笑、嘻」為主題的設計配色鮮明吸睛。運動場的中央設有座位休憩區及輪胎地帶，四周更設有多個拍照打卡點，如寫了「屯門」、「遊樂場」等字的遊戲地景及色彩繽紛的「笑左笑右」樓梯裝飾。近日ViuTV電視節目《ERROR自肥企画》的第二集也在此取景，難怪成為年輕人的大熱打卡景點啦！拍照後想吹吹冷氣吃小食的話，不妨走到地下的兆禧食坊，這裏有十多間小吃店，水金推薦港式小食「兆禧店」，腸粉高CP值之餘，味道也不輸米芝蓮推薦的街頭小吃店！買好小吃後，隨即走到食坊外的公共空間享用，同時跟五彩繽紛的牆壁拍張照。

兆禧店

地址：屯門湖翠路201號兆禧苑商場地下兆禧食坊G13號舖

營業時間：早上9時至午夜12時

屯赤隧道浩和街看日落 異國風情浪漫小旅行

在兆禧食坊吃過小食後，走天橋至對面馬路的巴士站，搭乘往龍鼓灘方向的K52港鐵巴士，於望后石站下車後步行20分鐘就到達最後一站浩和街了。屯門赤鱲角隧道自去年底通車後，除了方便新界居民來往大嶼山及機場外，不少人都發現了這條隧道屯門入口旁的浩和街是一個看日落的好地方。這裏有一大片草地，沿海堤壩旁種滿了一排棕櫚樹，吸引了寵物主人帶着毛孩來散步放電。走至堤壩盡頭有一座燈塔，是欣賞270度無敵海景的最佳地點。由於浩和街是新景點，超長的堤壩乾淨整潔，不少情侶前來拍照打卡，也是婚攝場地的新選擇；尤其是黃昏時份，夕陽把天空染成紫紅色，這時拍攝人像剪影或椰林樹影的海岸，絕對可以媲美外國景色。水金跟朋友完成拍照後，便慢慢散步回到望后石站，搭乘K52港鐵巴士回蝴蝶輕鐵站，歡送朋友搭巴士回市區後，正式結束這次屯門碼頭半日遊。

遊屯門碼頭時大家應注意以下事項：

1. 浩和街沒有士多、餐廳補給站，出發前先準備充足糧水，並做足防曬措施；

2. 浩和街堤壩沒有圍欄，行走時請注意自身安全；

3. 浩和街附近沒有時租車位，自駕者請斟酌停車安排；

4. 浩和街未設置垃圾桶，遊客請遵守「垃圾不落地」原則，自行帶走所有不屬於大自然的東西，尤其是口罩。

撰文、攝影：蒲．臺島 Gold2TW

編輯：洪慧冰、鄒仲安

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