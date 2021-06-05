《馴貓記：第三季》一連四集繼續跟着資深貓隻行為治療師Briganne Carter，帶大家走訪四個愛貓家庭，了解他們跟貓咪的行為煩惱，由Briganne跟大家深入斷診，拆解貓咪行為的奇難雜症。這一集，我們探訪了一個四貓家庭。Tony跟太太及女兒一家三口，與兩隻英國短毛貓同住。數個月前，他們再從義工手上領養了一對流浪姐妹花Diva及Dori。然而，因為曾遭人類不友善對待的經歷，使兩貓無法對新家庭建立信任。甫入屋即躲進衣櫃的深處足足近三個月。究竟能如何讓Tony一家獲取貓咪的信任，讓貓咪願意走出衣櫃呢？想知如何訓練，馬上睇片！

曾遭壞人用棍威嚇 浪貓入屋即消失衣櫃裏

今次個案的主角Diva及Dori，從前居住在元朗一所廢車場內。蹓躂在外時，因為經常遭附近的壞人用棍子威嚇驅趕，因此自小就相當害怕長棍狀物件及人類，最終由Tony一家於約三個月前領養牠們回家。Tony形容：「最初牠們在籠子內亦十分驚慌，甚至會伏在貓砂盆內，不敢大小便或進食。牠們是一直嘗試找地方躲藏，最後覺得衣櫃有個地方可以躲起來，便一直住在衣櫃裏。接近牠們時，牠們會先對我們嘶叫。當牠們覺得距離太近時，就會出爪攻擊及咬人。」兩貓怕人得很，只會在家中沒有任何人或Tony一家關上睡房門睡覺時，才願意走出來進食及大小二便。最近的天氣炎熱，兩貓更曾因衣櫃過於悶熱而一度中暑。「早兩天天氣比較炎熱，差不多32至33度。因為貓咪長期躲在衣櫃，不停在喘氣、流口水及翻白眼的樣子，似是中暑。」為了貓咪的身心着想，惟有請教Briganne如何是好。

個案三大難題 驚青貓宜分開訓練

擁有20年貓隻訓練經驗的資深貓行為治療師Briganne Carter指，這類型的個案需要面對三大難題。第一個憂慮是有幼兒家庭的背景。她說：「這家人有一名年幼的女兒。幼兒對貓來說是十分恐怖的，因為他們的聲音十分嘈吵，加上他們走動不停，會令敏感的貓咪容易緊張。」幸好的是，Tony指出一家三口中，兩隻膽小貓唯獨不怕他們的女兒，有時更願意在女兒附近走動，成功化解首個憂慮。Briganne續說：「另一個憂慮是當同時有兩隻膽小的流浪貓一同入屋時，牠們會因害怕新環境而令彼此的依賴關係變得更強烈。牠們只會依靠對方，不想有任何人類接近，亦不願相信牠倆以外的任何人事，這是今次個案最大的挑戰。最後是牠們的年紀，因為牠們不再是幼貓，相對會較難去學習如何信任人。」

Briganne指出要令貓咪習慣新環境，最好的訓練方法卻是盡早分開牠們。她解釋：「當我去訓練一對野貓時，我會選擇分開牠們來訓練。因為當牠們的關係太親密時，牠們只會選擇永遠黏在一起，不會去嘗試接觸人類。可以將貓在日晝分開訓練，晚上才讓牠們重聚獲取彼此的慰藉，讓牠們各自都有機會學習信任人。」可惜的是，因為Diva及Dori已經十分熟識衣櫃的環境，亦習慣一同住在衣櫃好一段時間，加上家居環境的限制不易分開訓練，Briganne今次只好為牠們設計一個共同訓練的三周計劃。

三周信任訓練 從習慣到建立信任

今次Briganne設計的三周訓練，目的是令貓咪學習信任新主人，從而願意自行走出衣櫃，真正地融入新家庭。

第一周： 手臂靠近練習

訓練的重點是先讓貓咪習慣主人的存在，令牠們學習到主人不是威脅牠們安全的壞人。Briganne表示：「第一周要做的事是主人須每日抽時間坐在衣櫃旁，練習將手臂擺放在牠們的附近，循序漸進並慢慢地將手臂越移越近貓兒。過了三至四天後，主人亦可以在手背上放一點小食再將手臂靠近牠們，吸引貓咪聞嗅主人手背上的小食而拉近彼此距離。」Briganne提醒主人不宜在首星期迫得貓兒太緊，亦不要急於嘗試觸摸牠們。因為貓咪需要空間及時間適應主人的存在，擺手練習同時可讓牠們知道主人不是會捉走牠們的壞人。如果想效果理想一點，主人可以同時用輕柔的聲線跟貓咪聊天，緩緩地對牠們眨眼表示友好。

第二周：臭襪撫摸練習

訓練重點是讓貓咪適應主人的氣味及習慣撫摸。

主人需要同時繼續做第一周的練習，再加入每天最少三次，每次五分鐘的臭襪撫摸練習。在短棒上輪流套上一家人的臭襪子，再用這工具來撫摸貓咪。Briganne提醒：「我們要避免從正面伸進去，正確做法是從牠們的側面伸進。因為這個接近方式對貓而言威脅性較小，比較友善。如果牠們開始低吼、嘶叫或作勢攻擊，便應該退回來，晚一點再嘗試。當你嘗試撫摸新貓時，有一點很重要就是嘗試只撫摸牠們的頸部。普遍貓咪都不喜歡陌生人摸牠們的尾巴、後背及四肢。所以訓練初期要盡量避免撫摸牠們別的位置。」

第三周：餵食引領離開衣櫃

訓練重點是令貓咪自願走出衣櫃。

Briganne指：「我們要將牠們的糧食碗放進衣櫃近邊緣的位置，然後慢慢地將糧食碗擺放得越來越出，直至牠們願意走出衣櫃坐出來進食。不需要令牠們非常接近你，但要令牠們走出衣櫃進食。當貓兒願意在你面前進食時，就代表牠們慢慢地信任你。但在第三星期的訓練，主人需要間歇性地關上衣櫃。起初貓兒會因而緊張，但牠們需要學習家裏其他地方同樣安全，關上衣櫃門的訓練有助令牠們戒掉凡事走進衣櫃的習慣。」

經過三星期的訓練，最終Tony一家亦成功令兩隻貓咪走出衣櫃。Tony：「我想是大概是練習的第五天開始，成功用手指碰及牠的面頰後，牠便開始敢於出來跟我們共處一室。已經沒有像從前一樣一看到我們便很害怕，以前貓咪會等我們離開了屋子才願意出來進食，現在即使我們一家三口在家，牠們亦敢於從衣櫃走出來進食及大小二便，算是一個很大的突破。」

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