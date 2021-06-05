每個人上學都一定會有書包。它彷彿是學生時期，唯一可以跟其他同學比拼時尚觸覺的物件。如果要數印像最深的書包，你又會想起甚麼？有轆書包？卡通書包？這次就看看香港本地書包品牌——SPI是如何鍊成的。

如果要數其中一款，小朋友覺得最型格的書包，可能是這款像行李箱的有轆書包。街訪中不少人也表示曾用過有轆書包，部份人甚至認為小時候覺得這款書包十分有型。但你又知道這款書包出現的原因嗎？1995年時，香港本地書包品牌SPI推出了第一個護脊書包。「當時謝先生（SPI創辦人）參考空中服務員行李箱的做法。這樣就可以減輕重量，小朋友不用背得太辛苦。」在SPI工作了10多年的Grace回想當時有轆書包面世的情況。然而這個書包的原意雖好，卻沒有考慮到實際情況。有不少家長和學校都反映書包太重，而且不方便上落樓梯。另外小朋友長時間拉書包也會影響到肩膀的肌肉，造成勞損。故這個書包生產約一年後，便以失敗告終。

不過已故的SPI創辦人謝孟徽先生繼續研發不同護脊書包。直到2001年推出的Vision系列以及Smart系列，成功令到SPI打響名堂。前者最特別的地方是有一塊透明膠片在書包頂，小朋友可以放預製的立體圖片或親自繪畫圖畫，發揮自己的創意；後者銷量更曾試過一日售出約600個。但因為SPI一直有每年推出一款新書包的做法，Vision和Smart系列堅持約3年後，都逃不過停產的命運。在眾多書包中，唯獨這款ACTIVE系列的書包久經不衰，由2008年一直生產至今。這款書包銷量最高，曾經在一年售出上萬個，即使到近年也有約3,000個的銷量。

雖然成績不錯，但網上卻有意見指SPI書包太重，甚至有人留言表示自己用了一個月便沒有再用。「一個合格的護脊書包，背墊要夠厚、底板也要夠承托力，這樣才可以做到卸力的效果。」Grace指現時已經盡力迎合家長要求，選用較輕如尼龍等物料。不過當初要找到合適的布料也不易，「某些布料看上去很漂亮，但無法在我們的書包上使用，因為書包負重很高。」而製作過程也不簡單，首先要縫製較簡單的部份，例如書包正面等。之後縫製底部，再將整個書包從內而外翻出來，並裝上護脊板才大功告成。

這些書包之所以可以做到護脊效果，要靠胸口和腰部的扣帶。前者可以固定書包肩帶，不會輕易滑落；後者則能夠將重量卸到腰骨位置。除了護脊功能外，SPI其中一個特點莫過於偏向簡單的外形設計。「謝先生說以前學校喜歡樸實的設計，所以他設計的書包都是淨色為主。」直到2001年才推出第一款燙畫的卡通書包。

現時基本上所有卡通人物都是由本地設計師特別設計，其他地方無法找到。他們一直堅持製作護脊書包，只因這是謝先生堅持了20多年的成果。「因為謝先生是教育工作者，經常看到學生背書包，覺得很重，他（退休後）就不斷想方法改良。」謝先生甚至會親自繪畫書包的設計圖。即使謝先生已經離開了約2年，但他遺下的精神仍在這些書包中體現到。

記者：麥景朗

攝影：曹偉樂、許先煜

編輯：鄒仲安

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