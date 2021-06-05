在香港地有一種「遙遠」就是港島東和新界西， 對於要依靠公共交通工具的打工仔來說固然是遙遠得很的旅程，不過對於我們這些駕車人士來說，這個距離也絕不輕鬆，所以今次「條路自己揀」環節，CarMan就決定給每人100蚊預算，由兩位主持分別駕駛兩部不同年代的萬事得MX-5，在周五放工時段由柴灣工業區嘉業街開車到終點元朗公園，理論上這場比賽應是先到先贏，不過為了增添遊戲的趣味性，遲到者每遲1分鐘就會被扣$1，所以最終持有更多預算在手者才算今次真正的贏家，而贏家更會得到劇組準備的神秘獎品——MX-5毛茸茸拖鞋一雙。由於Toby Chan吸取了上次乘坐機鐵與MX-5鬥快而落敗的經驗，因此他今次索性照辦煮碗選擇了同一部初代1,600c.c. MX-5作為戰車；而Toby Leung就決定從上次的勝利再進化，選擇最新一代ND MX-5作為戰車。

一如上次與機鐵鬥快的比賽，Toby Chan所選用的MX-5正是上次的1993年MX-5 S Special。因此今次Toby Chan終於能夠領略Toby Leung於上次比賽對MX-5喋喋不休的讚美。固然這部1.6公升的MX-5能讓Toby Chan開得十分痛快，但有鑑於今次比賽正值5月中，再加上這部MX-5的冷氣早已不靈光，因此拍攝當日Toby Chan除了享受着MX-5的駕駛樂趣之餘，更要承受引擎艙傳來的熱氣。

兩部MX-5對決 初代S Special vs 第四代ND1

Toby Leung今次選擇參賽的MX-5是第四代ND1版本，因此所配的160匹2.0自然吸氣引擎亦都比ND2少24匹，紅區亦受限於6,800rpm，後期型則可直踩7,500rpm，不過兩者的峯值扭力皆維持在201Nm的水平。儘管ND1的動力表現不是今代MX-5中最強，但這副Skyactiv-G引擎仍然是十分勤奮，讓人開得十分痛快。而ND MX-5最讓人感動的地方就是它把車系的發展還原基本步，所謂的還原並非倒退，而是真正尋回了元祖級MX-5的那份純粹和簡約。為了讓ND MX-5盡量貼近原著，萬事得不但把車子的尺寸縮小，更採用Gram Strategy為MX-5減重，因此今代MX-5最輕的1.5公升版本可低見961公斤。以一部有齊正常日用舒適設備的現代Roadster來說，實在是輕如鴻毛。這部2.0版本，僅超過1,000公斤。因此當你把MX-5開起來的時候，它的底盤動態就有如一位與你心靈相通的舞伴一樣翩翩起舞，這種合拍亦正是萬事得多年來強調的人馬合一。

加入遲到扣錢機制 比賽更刺激

說回今次比賽，Toby Chan就選擇把賭注押在$75一程的西隧身上，然後沿着三號幹線和屯門公路等幹道走到元朗，路程只需50公里。相反Toby Leung就繼續其古怪作風，決定把賭注押在$25的東隧和$20的大老山隧道，然後沿着九號幹線跑到元朗，路程比起Toby Chan的路線足足多了11公里，但Toby Leung則聲稱後段的平均車速可比Toby Chan開得快，再加上今次比賽加入了遲到扣錢機制，因此Toby Leung才有這樣的狂想。究竟這場比賽最終花落誰家？還是在這裏賣過關子，不作劇透讓大家看片吧。

1993 Eunos Roadster S Special（Mazda MX-5）

引擎：1,597c.c. 直四自然吸氣

馬力：120hp/6,500rpm

扭力：136Nm/5,500rpm

傳動：5前速手動波箱，後驅

當年新車價：2,015,000日圓

Mazda MX-5 2.0 MT

引擎：1,998c.c. 直四自然吸氣

馬力：160hp/6,000rpm

扭力：200Nm/4,600rpm

傳動：6前速手動波箱，後驅

租車費用：$1,400/日租，$2,800周末特價

查詢：宏益租車

採訪：梁彥韜

攝影：黃梓樂

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