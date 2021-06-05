當家中毛孩生病，身為飼主當然會全力搶救，即使是年紀小小，也會盡一分綿力，希望挽救生命。美國一名8歲的小主人因為家中愛犬不幸患上犬小病毒，決定售賣自己最愛的Pokémon卡幫毛孩籌醫藥費，故事令人動容。

事件發生在美國，一名年僅8歲的Pokémon狂熱粉絲Bryson Kliemann，他的愛犬Bruce不幸患上「犬小病毒（parvo）」 ，這是一種非常嚴重的狗傳染病，稍有延遲治療的話，毛孩會有性命危險，而治療費用至少700美元（約HK$5,431），考慮到家人負擔不到醫藥費，所以他決定在路邊擺檔出售他心愛的Pokémon卡，媽媽亦製作了一個籌集800美元（約HK$6,207）的眾籌平台，希望可以用善款助毛孩渡過難關。

最終這個眾籌籌到超過5,000美元（約HK$38,797），更引來Pokémon Company International的注意，公司送了一套極限量的Pokémon卡給男童，希望以此當作賣掉卡片的補償。而愛犬Bruce經過治療後，成功完成手術，與主人團聚。而眾籌所得的餘下款項，將會用作支付其他生病寵物的醫療費用。

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資料來源：gofundme

撰文：Kaming Lee

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