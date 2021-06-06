踏入夏天，太陽照曬後，臉上很容易出現雀斑。但除了雀斑，有些人面上還會出現黃竭斑（Melasma），又稱蝴蝶斑，中醫稱為黧黑斑，是指由於皮膚色素改變，導致局部皮膚出現褐色改變的皮膚病，與另一難治之症「白蝕」同屬色素性疾病。

黧黑斑特徵

皮損特徵：

1. 皮膚改變為淡褐色至深褐色

2. 發於兩邊面頰、額部、鼻、唇、下面等位置

3. 對稱分佈於面部

4. 大小不等形狀不定

其他特徵：

1. 沒有痕癢、疼痛等自覺不適症狀

2. 女性較常見特別是孕婦

3. 日曬後加重

4. 不適當化妝品會使病情加重

中西醫發病機理

中醫認為情志不暢、慢性疾病、飲食不節損傷脾胃等，使氣血運行不暢，氣血不能上榮於面為主要發病機理；現代醫學認為原因不明確，但多與內分泌失調有關，雌激素、孕激素在體內增多，使黑色素細胞活躍起來為主要原因。

中醫名方治療黧黑斑

中醫方藥治療黧黑斑必須根據病人的體質和發病機理辨證論治，可以說是沒有固定的藥物。但有一條中醫名方會常配合在組方中使用，名叫「桃紅四物湯」。方中藥物包括桃仁、紅花加上組成四物湯的上當歸、熟地、白芍、川芎。這個方子本來於鐵打骨傷筋傷作活血化瘀通絡止痛之用，後來又用於婦科血流不暢引起之月經不調（注意孕婦禁用），現在亦會加上其他皮膚引經藥合用於病機相同的皮膚病，目的也在於加強局部皮膚的血供和血流，解決皮膚問題。

預防

1. 保持心境開朗、避免對事情過份憂慮。

2. 避免曝曬，小心選用太多不同成份的化妝品，避免對皮膚造成刺激，使黑色素產生變化。

3. 保持充足睡眠、適量運動，對面部血流有幫助。

4. 多食含維他命C的蔬菜水果，有美白功能，少食辛辣煎炸油膩食物。

5. 積極預防及治療婦科疾病。

撰文：香港註冊中醫李浩然

編輯：鄒仲安

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