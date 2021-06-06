隨著年紀愈來愈大，加上生性對身邊事情比其他動物如狗冷淡，貓咪到了一定年紀後都會給予人一種懶懶的感覺。貓奴們有時都會希望自己家中的主人可以返老還童，重拾活力。但原來老貓們忽然變得朝氣勃勃，在家中跑跑跳跳，胃口大開但身材卻變瘦的話，有可能是出現「甲狀腺功能亢進」（簡稱甲亢）！

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貓咪的甲狀腺是位於氣管兩側的小腺體，功能與人類的甲狀腺類似，都是透過分泌甲狀腺素經血液傳送到全身的細胞，調控身體生陳代謝的速率。故此，甲狀腺功能的異常會直接影響到身體不同系統的運作，例如過少分泌會令心跳變慢、行為遲緩；相反過量則會令心跳變快、行為亢奮等。甲亢多數出現於在超過8歲的貓身上，而絕大部份的案例都是甲狀腺素已經過度分泌了一段時間後，貓的行為變得怪異或身體開始出現狀況，主人才會察覺到異樣。

甲亢最容易被觀察症狀包括：

精力汪盛、好動、不睡覺

食量暴增，但體重卻反而下降

局部毛髮脫落，糾結雜亂且失去光澤

行為改變，如：比以往容易出現攻擊行為、焦躁易怒、神經緊繃

頻渴多尿

主人很多時會把甲亢的初期症狀如食慾增加、活潑好動誤會成是正常現象，延誤了早期診斷的第一時機。到身體的其他機能因甲狀腺素的長期高企而出現異常，如心臟問題而出現呼吸吃力、上氣不接下氣；腸胃問題如嘔吐；皮膚毛髮脫落等，主人才發現貓咪的身體出現警號而求醫。

貓咪甲亢治療方法

治療方法一般會先以藥物處理，獸醫會處方降低甲狀腺素的藥物；不少醫院會設有放射線碘治療，但費用比較昂貴；最嚴重的情況會進行手術將甲狀腺摘除，但這也意味着貓咪體內將無法產生足夠的甲狀腺素，往後必須持續服用甲狀腺素補充劑，以維持體內水平。另外一點須要留意的是患甲亢的貓會因為心跳過快，血液流量長期在高水平而隱藏了本身的腎臟疾病，在接受治療並隨着病症緩解後，腎臟的血流供應量也會減少，有些貓咪就會開始出現腎臟問題。獸醫建議貓咪一旦過了7歲後，最好每年至少一次到診所進行抽血檢查，及早發現，及早治療。

撰文：黃雅純

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