每當苦惱失意，走到K房裏被漆黑包圍着我們的，除了有傷心情歌，還有從昏暗中發出刺眼光芒的電視MV（Music Video）畫面及歌詞。原來以前唱片公司並沒有製作MV，自卡拉OK在八、九十年代興起，大家對着螢幕的歌詞唱歌時，才意識到需要畫面配合，製作公司就迎合這個龐大的市場需要，這就是香港MV的興起。

第一代飛圖卡拉OK MV與我們現時印象中的MV很不同，它可以完全沒劇情、沒內容、連主唱歌曲的歌手都沒有現身，同一個畫面更重複剪接到不同的歌曲上，「因為當時音樂行業以製造歌曲為主，唱片公司亦沒想到需要畫面來配合歌曲，歌手又沒責任要配合唱片公司的拍攝去額外演出。」填詞人兼模特兒梁芷珊如此解釋，所以卡拉OK流行後，人人看着電視螢幕對照歌詞唱K時，歌曲庫中的大量歌曲需要配上畫面。

曾為不少經典歌曲如《唯獨你是不可取替》、《假使有日能忘記》填詞的梁芷珊，曾兼職做模特兒，亦在不少MV中演出，甚至是四大天王的MV，她都曾擔任女主角。「那時有不同製作公司拍那些『飛圖式MV』，拍攝時我不知道自己正在拍甚麼， 又不知道走來走去是為了甚麼，連導演都不知道所拍的畫面會配到甚麼歌曲上。」她憶述當時的MV大部份都是在陽光底下拍外景，一來沒有攝影廠，二來日間拍攝能節省燈光等器材，「在家樓下公園又拍一輪，在馬路邊又拍一輪，不是要男女主角很溫馨相視而笑，就是表現得很憤怒，去沙灘多數要赤腳走，互相潑水嬉戲。」但她指導演會拍一大堆鏡頭，「總之同一畫面會剪到無數MV上。」

黎明《OH！夜》浸浴缸 入大台識行內人

既然MV是低成本製作，為何有時會有些外國風景出現？「例如有間製作公司在香港接了瑞士名錶的廣告，就央求客人給一筆較低的預算，以『我們在瑞士雪山下拍』來說服客人，順便就可以拍些畫面回來，用在MV中。我也試過在瑞士雪山下拍了一個手錶廣告，但同時亦拍攝了100首MV回來。」假設一首歌的MV賣一萬元，公司估計賺到100萬元！到了大約1993、1994年四大天王冒起的時期，MV開始進化至有劇情有故事，但因為沒有劇本，拍攝時主角大多不清楚要做甚麼，只知道歌曲大約的感覺，「我與黎明一同拍攝《OH！夜》那一次都很難忘，那場景很奇怪，只有一張床褥、一把大風扇、一個浴缸浸着水，原來是要我浸下去。」梁芷珊補充，攝影廠當然沒熱水，浴缸亦不會乾淨，水面漂浮着一層油污。

1996年加入電視台的李志倫（Jacky），曾拍近3,000個MV，有指幾乎Neway所有上架的MV都由他拍攝，見證着九十年代末至2000年代卡拉OK狂潮如何令MV行業變得興旺，「我當年拍Twins的《愛情當入樽》MV有近100萬成本。」他指那時拍攝預算猶如上市公司集資，由不同的卡拉OK及運動品牌湊成，「我搭建了一個籃球場場景，找來黑人模特兒扮籃球員與孖妹（Twins）打籃球，又找了200多名臨時演員、粉絲做觀眾，所以拍攝當天有幾百人，吃飯都花了近10萬元；之後還找製作《少林足球》的動畫公司為MV畫動畫特效。」

Jacky指當年人人爭着到卡拉OK排隊唱K，排兩小時只為拿票進場唱一首獨家試唱的歌曲，「當年樂壇真的很蓬勃，我與盧巧音拍《好心分手》拍七個版本，唱片公司知道多人喜歡唱這首歌亦願意投資，現時就沒有這種情況了。」他指Neway當時不但會與唱片公司共同投資巨款拍攝MV、為歌手宣傳，Neway甚至還會辦music live，「第一炮就是Eason的《夕陽無限好》。」

網媒流行助入行 「MV要年輕人拍」

大家有唱K的話，一定有看過莊少榮執導的經典K歌MV，好像《女校男生》、《命硬》、《淘汰》、《活著VIVA》等。「以前唱K就一定需要MV，卡拉OK會用錢買一些獨家試唱（僅限一家可以唱的歌）回來，唱片公司有收入就會再投資，拍多一些MV。」莊少榮1992年加入TVB，1994年到「勁歌組」後因拍了大量MV而揚名。他指以前加入MV業界的途徑很少，主要是在TVB才會被行內人認識，「我當時可能一星期拍四至五首MV。」他離開TVB後，2000年起拍攝較大規模的MV，「《活著VIVA》和《潛龍勿用》已經算高預算，有30萬。」

莊少榮又指以前租借拍攝器材昂貴，「租一盞燈要數千元，現在數千元就能買到一盞燈，如要認真拍一首歌，可能要花三、四萬元租器材。還有，那些器材很大型，出外拍攝就要租大貨車。」因為科技先進，拍攝器材變得簡單，加上YouTube興起，改變了行業生態，想入行的人不像以前只能靠電視台，因網上媒體的流行而較易入行或成名，降低入行門檻。坦言半退休狀態的他又說：「現今是最好的MV年代，最多新導演出現的年代，這批導演真正能改變我們上一代MV的世界。MV一定要由年輕人拍才有創意，創意不會被紅線限死。」

記者：梁中勝

攝影：簡加希、許先煜

✽為YouTube截圖

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