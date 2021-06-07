今早一名逾60歲外籍男子於跑步期間，突然暈倒在大埔吐露港碼頭一條行人路，陷入昏迷。事發時剛好有醫生踏單車經過，馬上與途經跑步人士為事主進行急救及心肺復蘇，直至救護車到現場將事主送院。意外總是令人猝不及防，當在街上見到有人暈倒，不少人都會束手無策，但其實站在旁邊的我們分分鐘可以救人一命。

迅速急救助回魂 善用黃金4分鐘

當患者心跳和脈搏停頓，如果得不到及時的搶救，便會對其腦細胞和其他重要器官組織造成不可逆轉的損害，每遲一分鐘，病人回復心跳的機率就有機會降低超過10%，增加死亡風險。此時在旁邊的你除了可報警求助之外，如懂得心肺復蘇法（Cardiopulmonary Resuscitation，簡稱CPR），可把握黃金4分鐘，替其進行急救。

正確使用CPR 維持三成心肺功能

我們可在救護車到達前，採用CPR，包括心外壓及人工呼吸，或用自動外置式心臟去顫器（Automated External Defibrillator，AED）來刺激病人的心跳。正確地使用CPR，可維持病人的三成心肺功能，暫時供給大腦、腎和肝運作，能盡量為病人爭取救援時間。另外要注意，當患者病發時，切勿灌其喝水或吞下藥物，以防氣道受阻，增加呼吸困難度。另外亦不應餵食，因食物或會誤入肺部，影響呼吸功能，嚴重可致命。

勿看輕胸口翳痛 或是心臟病發先兆

心臟病分為後天冠心病及先天心臟異常。後天冠心病患者多已步入中年，至於先天心臟異常者則比較年輕，介乎十多歲至三十餘歲。這兩類患者的常見猝死原因來自心肌梗塞，劇烈的運動或突如其來的驚嚇都有機會引致病發，心臟會在數分鐘內停止運作。

根據衞生署2015年及之前的數字顯示，本港每年有逾6,000人因心臟病而猝死。隨着都市人生活習慣改變，心臟病已不分年齡，有年輕化趨勢。年輕患者未必有明顯或典型症狀，容易忽視而延遲求醫。如劇烈運動後出現心絞痛，痛楚可蔓延至手臂、肩膀、頸部和下顎，但休息後會有好轉，建議進一步作詳細檢查。

運動固然是好事，但亦都要量力而為，時刻留意自己身體狀況，不能太劇烈，察覺到身體不適便要停下休息。要預防心臟病，我們應保持健康生活習慣，避免吸煙和飲酒，維持均衡飲食，減少進食高膽固醇和高脂肪食物，採取低糖、低鹽、低脂飲食，並保持適當體重。一旦懷疑患上心臟病，就應及早求醫。

記者：陳雯懿

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