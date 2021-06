疫情肆虐,都會中的人被困在狹小的城市。有人為躲避亂世,有人為尋歡打卡,有人為了訓練體能,「山上見」成為了一句流行用語。 每座山起伏都不一,上山坡後又走下坡,攀山者彷彿永無止境推石頭的西西弗斯,不論登上山峰還是活在都邑都逃不過沒有意義的輪迴。

「你持續重複、重複做同一樣的事情,為何要這麼辛苦走這個trail,日日行40公里,行10個小時。」對24歲熱愛登山的社工梁樂仁(Joshua)來說,都遇到一樣的苦況,他半途甚至遇上風暴差點要截肢,但最後他還是成為少數完成逾4千公里步道的人。一路走來,到底是甚麼讓他繼續走?

登珠峰老師啟蒙 「我要行去加拿大」

Joshua之所以熱愛行山活動,全因中學時期受到一位非一般老師的啟蒙,當時他的老師在黑板上寫上五個大字——「我要爬珠峰」。這老師就是首位三登珠峰成功的香港女性——曾燕紅老師。「當時我們認為她癡人說夢,一個老師怎會去爬雪山,做一件如此瘋狂的事情,甚至沒有人認為她會去完成這件事。」曾老師不但以身作則,假期時遠赴尼泊爾、四川等地訓練,更會邀請學生一同參與,Joshua就是其中一位常客。曾老師的堅毅和魄力令他有很深的感受,亦從此愛上行山和越野活動,更曾與曾老師以18小時內的成績完成毅行者。

「2016年,我剛剛考到理工大學,當時有一條面試的問題:What is your dream?同一組別面試的5位同學也說是自己想當一位社工。我也希望成為社工,但我希望成為一個有經歷的社工。」

這個信念驅使Joshua在畢業後,希望完成一件一生難忘的事情。礙於預算有限,他的選擇不多。這時就想起兒時看過的一部電影《狂野行》,講述人生失意的女主角雪兒如何從走PCT(Pacific Crest Trail,太平洋屋脊步道)的路途中,走出低谷。電影開首的一幕,至今仍然刻在Joshua腦海,令他萌生走PCT的念頭。

經過死亡邊緣 「Your hiking days are over!」

2019年,Joshua首次踏上位於美國的PCT,心懷滿腔熱血,希望完成一件一世難忘的事,卻陰差陽錯地讓他擦過死亡的邊緣。「走這段路,也算是我人生中走過最驚險的,也是最接近死亡的邊緣,所以在當刻我真的很想放棄,那時候是我在PCT第一個感到想放棄的時刻。」

Joshua剛走完南加州的沙漠路段,正進入整個PCT最美麗的雪地路段,攀上美國本土最高的惠特尼峰,卻遇上罕見的大風雪。雪把原來上山的之字形山路牢牢覆蓋住,他和同行的人Kevin只能直走較陡峭的斜坡上山,到了山頂天色漸暗,響起不祥之兆。「上山容易,下山難,下山的那一刻體力已經消耗盡。只要一失足,冰斧抓不穩雪,就有機會整個人跌落山。」

好不容易下山卻發現腳趾開始痛,脫襪後發現腳趾泛白,而且變得腫脹。

當時同行的除了Kevin,還有一對長居雪地的挪威夫妻(Ellin & Daniel),經他們檢查後認為Joshua的腳已經嚴重凍傷,不宜繼續行走。無計可施下,只好召喚緊急救援。惟當時的天氣惡劣,直升機也起飛無期。 在漫長的等待期間,Ellin讓Joshua把腳放在自己的肚腩上,以較溫和的體溫溫暖雙腳。「我對他們來說就是一個剛認識的陌生人,他們也竟然對我如此窩心,那個畫面如今也記得。」

被送到醫院,最難受的不是自己的傷勢,而是不能夠再走上PCT的路上。當時醫生和他說:「Your hiking days are over!」他方才驚覺情況嚴重,看到眼前發紫、長滿血胞的雙腳,仍然未能夠接受自己旅程剛開始,就馬上要結束。「醫生說能夠復原多少還是未知數,但要有心理準備復原後有些組織須要切除,到了那個時候才發現如此恐怖。」

大難不死回港,迎接Joshua的除了女朋友和家人外,還有長達數月的康復療程和未知的後遺症。Joshua形容回港後的一個月是人生的低潮,除了出入須坐輪椅和定期清洗傷口外,他也不停埋怨自己。腳才剛復原,死皮還依附在新生的肉芽上、嫩肉還是粉紅色、趾甲仍持續脫落,但他已經想回去繼續旅程。雖然最後沒有成行,但Joshua心中的熱血卻越燒越盛。

Joshua在凍傷後重新當起了全職社工,但「想回去」的念頭一直在他的腦海中纏繞不散。「每一朝早上坐起來,第一個念頭都會想起這句說話——我要行去加拿大。」很多人問他會否再次上路,他也承認只是時間的問題,等傷口康復和下一個適合出發的日子。最終他在2020年頭決定辭去工作,再度挑戰徒步到加拿大。

與女友重新上路 PCT的特別準備

獨木不成林,受傷的經歷令Joshua的女朋友亞芸決定跟他翌年再出發。二人在出發前也擔心美國疫情嚴重,當時每天約有3萬宗新增個案,而且有上升的趨勢,他們甚至一度取消了機票。疫情無阻Joshua的決心,他們找到願意承保意外染疫的保險,便再度重啟出發的計劃。出發前,他也在網上看到有關今年PCT的討論,說今年不會有人願意提供「順風車」,小鎮不會歡迎遊客,但2019年的經歷讓他深信PCT附載的人情味不會因為疫情而變質。跨過萬重山,Joshua終於在5月出發,踏上PCT的征途。

PCT的路上會橫越各種地形和天氣,所以在裝備上的選擇會以耐用和輕便為主,當中有幾種裝備Joshua認為是必需的。他從背囊中抽出一束像鐵鏈的東西,上面佈滿鋸齒。他說是微型冰爪,和普通攀登用的冰爪不同,它以橡筋帶繫在鞋上,方便穿脫。穿上後能夠增加阻力,在雪地上站得更穩。他亦會帶上一支冰斧,防止在爬雪山的時候失足。當要滑倒的時候就以冰斧尖的一頭插向斜坡,做一個自救的動作。

在PCT的路上盡是四處無人的荒野,普通手提電話接收不到訊號,安全起見他會帶上衞星電話。只要按下SOS,電話就會自動接駁至最近的衞星,並將求救訊號傳送到緊急救援中心,2019年的時候他就曾以衞星電話發出求救訊號。

太平洋屋脊步道 Pacific Crest Trail,簡稱PCT,全長4,269公里,橫跨加州、俄勒岡州和華盛頓州,由南至北貫穿墨西哥、美國和加拿大,途中走過沙漠、雪地和樹林。Joshua在2019年先走了400多公里,在加州的惠特尼峰止步,翌年他和女友直接於洛杉磯的PCT步道入口出發,這次他們花了123天,一共走了3,500公里後,成功抵達美國和加拿大邊境的終點,走完這條美國三大步道。

在PCT的路上,有許多有心人沿路上幫助PCT挑戰者,他們俗稱為Trail Angel(步道天使),他們會為行PCT的人提供住宿,甚至食物。Joshua在路上多次受過步道天使的幫助,但他們不求回報,只希望受幫助的人再幫助其他人,讓步道天使的文化得以流傳。「施比受更有福」是Joshua最大的體會。

在華盛頓州的時候,他和女朋友正在水源旁邊喝水。有一個人步履蹣跚的走過來,他表示自己已經兩日沒有喝過水了,就攤倒在水源旁邊。他因為沒有濾水器,所以也無法在水源喝水。Joshua和女朋友商量過後,認為既然他們有兩個濾水器,餘下的路程不多,他們二人可以共用一個,於是就把另外那個濾水器送了給他。在步道天使的文化中,Joshua看到了在社工學科中的理論。「在我以往讀社工的時候經常都會說的,這是一種無條件的關懷或者無條件的付出。而這種無條件的關愛,真真正正在實踐這件事情的人,就是在美國的那一班Trail Angel。」

走過冰寒雪地、荒涼沙漠、茂密山林,堅持走過4,269公里,讓Joshua越走越清楚前路。他相信每個人走在PCT上,都可以走自己想走的路線,正如人生也有不同的道路,兜兜轉轉最終亦殊途同歸。他認為除了名成利就和物質追求外,也可以走和別人不同的路,只有堅持,才能體現自己走路的價值。「Hike your own hike , live your own live。別人跟你說的話未必一定對,你可否忍受着別人對你說的話,去活出你想要的生命?」

堅持到最後,或許就會在不知不覺間戰勝輪迴 。

記者:張洛晞

攝影:張洛晞、林亦

編輯:鄒仲安

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手!了解更多(立即下載體驗)