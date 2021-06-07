常常都說Apple年度最盛大的發佈會其實並非九月的iPhone發佈，而是六月的WWDC，大會每年雲集了世界各地的軟件開發者和果粉，場面震撼。今年WWDC 2021發佈會定於香港時間6月8日凌晨1點（6月7日星期一深夜1點）舉行，雖然今年繼續受疫情影響，改為網上舉行，但一系列的軟件更新功能，以及隨時可能有新產品發佈，發佈會依舊讓人期待。

iOS 15、iPadOS 15、macOS 12、watchOS 8這些當然是幾乎一定會出現的新更新，除了是軟件上的新功能外，也某程度上預示了新硬件的新功能，自然值得期待。但相信大眾更關心的，是今年WWDC會否真正有新硬件推出。不少傳言也言之鑿鑿，盛傳將會有新一代，配置了M1甚至更強核心的MacBook Pro，更說將會一次過推出14吋及16吋型號。除此之外，早前Apple Music宣佈將會免費加入高清音樂檔案，亦令傳聞已久會推出新AirPods或其他全新耳機型號的消息甚囂塵上。

究竟這些消息是真是假，Gadget Guy當然會一如以往，開live和大家一同直擊今年WWDC發佈會，看看第一手發佈消息，大家務必注意！

WWDC 2021發佈會直擊

時間：6月8日 1:00 am（6月7日深夜1點）

直播平台：

《果籽》YouTube頻道

果燃台

記者：韓繼聰

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