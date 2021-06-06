活動式轉椅是指椅子底部設有轉輪的椅子，可以讓坐在上面的人360度旋轉及移動，常見於辦公室或電腦桌前。但家中有養毛孩的朋友要小心，有時坐在椅上太專心工作，沒有留意貓貓正躺在椅子旁邊，不小心移動一下便會輾過貓貓手腳或者貓尾。在日本有人提議在輪子放上四個封箱膠紙套住，在香港有網民因而忽發奇想，重新設計一個輪子保護罩，再利用3D打印技術將想法變成實物——「轆我吖笨」正式面世！

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其實在很早之前，日本著名恐怖漫畫作者伊藤潤二便在他的作品之中，提出過用封箱膠紙套住轉椅滾輪，以防止輾到貓貓。這個方法雖然簡單有效又便宜，但缺點是會容易積聚灰塵，整張椅子變得沉重，四處移動時亦不再順暢。由於疫情關係，很多人都被迫在家工作，這個「土砲」方法又再度興起，給家中養貓的人多一種方法去避免誤傷主子。

在本地Facebook群組「天下貓貓一樣貓」中，同樣的話題亦被討論得沸沸揚揚，網民們都一致表示有同樣擔憂。當中有一位網民Simon靈機一動，想到利用3D打印，製造出一個專門用來套住滾輪的塑膠保護罩，比起封箱膠紙更美觀，家中四隻貓貓就可以安全地四周跑動。

由於保護罩將滾輪與地面接觸的部份整個包着，防止在移動時滾輪直接接觸到寵物的身體部份。塑膠造的保護罩十分輕巧，不會過份增加椅子重量； 而且安裝簡單，第二代已經進化到無需螺絲直接安裝，要拆下來清潔也十分容易。Simon將這項發明命名為「轆我吖笨」，寓意貓貓從此不再受到滾輪輾過的折磨。

設計一出後，網民都紛紛大讚，有人希望可以將其設計變成商品，向其購買。不過Simon指利用3D打印需時，一個「轆我吖笨」保護罩要用上10小時以上的打印時間，粗略估算要大約$50一個。更有其他網民提議申請專利，再量產發售。但Simon堅持拒絕申請專利，指自己只是將別人的想法再加改善，談不上是發明者，只希望將來轉椅廠家可以考慮出廠前便安裝好類似設備，防止貓貓再受傷害。現在第一代的3D打印圖已放到網上供人免費下載。

撰文：黃雅純

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