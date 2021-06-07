《詭屋驚凶實錄3：魔旨》（The Conjuring: The Devil Made Me Do It）很驚嚇，但如今香港人再驚嚇的電影也不再害怕，因為香港都早已變成鬼域：政府日日嚇鬼，立法會清一色牛鬼蛇神，還見到7,000個黑影於空無一人的公園遊離浪蕩……妖氣薰天的現實都市，早已超越觀影世界的恐怖想像。

非溫子仁導演有所顧忌

很多人看到溫子仁（James Wan）今次只是監製而非導演，便很擔心電影質素不及往昔。事實上這份擔心非常合理，只要你看過今次導演Michael Chaves的上一部作品《哭泣的女人》（同樣由溫子仁監製）更尤其擔心。《哭泣》故事、氣氛和鏡頭調度等都只算合格之作，跟溫子仁作品有一段距離。再加上大眾過往看過不少溫子仁只做監製的外傳，例如《詭娃安娜貝爾》、《詭修女》等統統都不入流，甚至跟恐怖失之千里，對於今次《詭屋驚凶實錄3：魔旨》有所顧忌實在人之常情。

華倫夫婦變衛斯理白素

正如第一個用花比喻女人的人是天才，但當第二個、第三個再說同一個比喻便失去那種震撼和威力。重複會令人乏味，因此溫子仁想盡辦法為《詭屋驚凶實錄3：魔旨》添加新元素，就是調查推理。事實上前兩集調查元素早已嶄露頭角，第一集初段華倫夫婦便曾到一間充滿喉管的大屋調查，屋主聲稱家中鬧鬼，經Ed Warren調查後發現只是喉管跟通風口製造怪聲；第二集他利用兩個錄音帶同時播放來破解小女生「有鬼扮無鬼」的緣由。到了今集，調查推理成為電影其中一個不可或缺的主軸，從夫婦二人調查城鎮有人「鬼上身殺人」開始，到前往美國不同地區尋找相關案例之間的關聯，到最後把握有限時間全力追兇……儘管Michael Chaves稱本作以《七宗罪》作基調創作未免令人覺得有點誇大其詞（反而溫子仁另一齣《漩渦：恐懼鬥室新遊戲》的故事流程有點像《七宗罪》），不過無可否認的是《詭屋驚凶實錄3：魔旨》加入了調查推理元素令劇情更狐疑緊湊，追看性更高，甚至成為我近年看過其中一齣故事結構最嚴密的恐怖電影。華倫夫婦查案的模樣，更有幾分似我們香港出產、倪匡筆下的衛斯理與白素，分別只是Ed Warren並非「受過嚴格的中國武術訓練」吧（衛斯理口頭禪）。

鬼上身猶如服LSD

又查案又追兇，那《詭屋3》還算不算恐怖片呢？大家可以放心，此片驚嚇部份依然沒有讓人失望。大概Michael Chaves在溫子仁指導下掌握了炮製驚慄的配方，整齣電影佈滿疑團也佈滿了恐怖氛圍，嚇人鏡頭此起彼落，密集程度相信是三集最高，唯一要挑剔的是令人從心底裏冒出寒意的場景卻不算多。能夠成功營造恐怖氣氛，除了有賴出色的配樂和蒙太奇，今集也在進入靈異世界的部份加入了一點新意：當男主角Johnson（Ruairi O’Connor飾）被惡靈纏身時，他所看到現實世界充滿了各種幻像，而那些幻像描寫跟服用LSD產生的幻像非常相似：五官感覺被放大、整個世界劇烈搖晃、物件形狀被扭曲、色彩變得光怪陸離、聲音變得尖銳刺耳……這些LSD幻覺同樣是精神病患者經常出現的徵狀。電影透過這些影像描寫，既營造恐怖氣氛，也帶觀眾進入了「到底主角殺人是被惡魔逼害還是精神錯亂」的命題探討，如此視覺效果確是非常細心的點題巧思。

向經典恐怖電影致敬

另外，電影也引用了不少過往經典恐怖電影場口，例如第一場神父到達大屋門前準備入內驅魔，便明顯向《驅魔人》致敬；及後出現如被浴室白簾包圍、使用鐵槌攻擊，都有幾分讓人聯想起《觸目驚心》和《閃靈》。借用（而非抄襲）這些經典電影令《詭屋驚凶實錄3：魔旨》整體恐怖氣氛昇華之餘，也讓老戲迷勾起不少「美好」的驚慄回憶，令觀賞時像尋找彩蛋一樣更好玩。

法律跟玄學抵觸式接觸

說到好玩，《詭屋驚凶實錄3：魔旨》有一個更好玩的元素，就是當代表玄學世界的華倫夫婦需要面對講求真實與證據的法律條文時，將會產生甚麼衝突？試想像一個小偷或強姦犯在犯案後宣稱自己被魔鬼操控，然後找麥玲玲和蘇民峰出庭作證，證明疑犯「鬼上身」，如此荒謬怪誕、不合常理的事，偏偏在美國法庭上真實發生過。《詭屋驚凶實錄3：魔旨》的劇本取材自美國第一宗被告聲稱自己被魔鬼附身以證明無罪的案件，被告Johnson聲稱自己無殺人，行兇只是「惡魔逼我（Devil Made Me Do It）」。在法律面前，玄學到底可以如何發聲？《詭屋驚凶實錄3：魔旨》就在如此有趣的前設下展開故事，讓觀眾撇見華倫夫婦在恒常驅魔捉鬼之餘也有現實世界問題需要解決的貼地一面。例如當辯方律師難以接受要這對驅魔夫婦出庭作證時，Ed Warren說：「你到訪我家吧！我介紹Annabelle你認識。」律師最終心悅誠服地首肯二人出庭……這些法律跟玄學的抵觸式接觸，均為電影帶來不少逗趣笑點。

「真愛是真」難以被魔鬼撼動

不像香港鬼片有符咒銅錢黑狗血花樣多多，西方鬼片驅魔只有一本聖經和聖水，最終把關的還是對信仰的堅持。過去三集中我們得知華倫夫婦對信仰的義無反顧，甚至達到不惜承受痛苦與生命威脅以尋求他人救贖的犧牲精神。今集在信望愛中再額外刻劃關於二人的愛：當二人面對魔鬼考驗時，他們如何以真誠的愛來作抵禦甚至反擊？電影在最後一分鐘給出了答案：當你真心愛一個人，無時無刻都為他關顧、作好預備，便不會被世間一切撼動。微不足道如一句「你凍唔凍？我攞件衫你着」，背後盛載的情愫都可以舉足輕重。「真愛是真」原來可以很窩心，儘管沒有信仰，這最後一分鐘也成為我最喜愛的一幕。

撰文：永高

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