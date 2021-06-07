回憶總是美好的。相信不少70、80後，小時候都會落手落腳做一些小玩意自娛，剪剪貼貼加埋玩，已可玩足大半日。人大了，還記得當年的DIY小玩意嗎？今日，就由熱愛香港懷舊事物、《香港重機》漫畫家葉偉青（Felix）與大家分享他兒時的玩意。

雖說香港七八十年代經濟起飛，但其實當年社會並不富裕，小朋友要買玩具着實不易，Felix回想小學年代買玩具難過登天，「當年買玩具要考試成績好，例如考到頭五名，考第一才可買到超合金玩具，一年才買到一款，而且是最細的款式，但已非常難得。那時玩的都是自己製作的玩具，有些是跟同學們一起製作。」由於是DIY，所以紙張遊戲比較容易，「當年最普遍的有兩款，一款是『天下太平』，另一款是『東南西北』，通常會在上課前或小息時玩。」

只要有紙和筆，就可以玩「天下太平」，兩人各自在紙的一端畫個田字格作基地，接着是接連猜拳，贏的一方可在紙上寫「天下太平」四個字，然後在「田字格」基地每個角落畫一個士兵，再在基地畫上三支旗，之後才可以畫防護罩和飛機等，當有飛機後，猜拳再贏就可炸掉對方畫的物件。雙方不斷猜拳，又畫又炸，最後將對手基地都炸走的就是勝利者。

變身足球game 一張紙玩一日

Felix表示「天下太平」跟不同人玩都有不同的規則，「些人會設數目限制，例如只能畫三支旗和三個防護罩，有些人則不設上限，可不斷畫防護罩。總之你猜拳贏了就可刪走對一件東西，即使你畫得天花龍鳳，防護罩、飛機或機械人等甚麼的，被人一擊就完蛋，畫太好的話被人刪了也沒意思，遊戲的重點是猜拳技巧。」作為漫畫家，Felix自小就愛畫東西，當年玩「天下太平」他會畫大一點的飛機。

「東南西北」則是以正方形紙來摺出一個可開合的摺紙，摺好後會在上面寫上八個項目。Felix當年會與幾個同一起玩，「寫上去的都不是好東西，大家會爭着寫屎尿屁等元素，都是一些不太好的形容詞，例如『瀨屎怪』，八格中不好的佔大部份，好事只佔一兩格。」

紙遊戲還有紙足球，相信不少70、80後男生都玩過。首先要將紙塊對摺「站」起來作為球員並寫上球員號碼，再將紙片搓成紙球。猜拳決定誰先發球，接就輪流以紙球員踢球，將球彈至對方枱邊的龍門就取得入球。一般會設定時間鬥多入球，或誰先取得指定入球數字就獲勝。

橡筋類射擊遊戲 轉堂必玩彈擦膠

紙類遊戲其實有很多，正方形摺紙可以摺出很多有趣的玩意，例如紙摺青蛙，可以用來鬥跳得遠，Felix回想當年自己曾摺出可以三機合體的紙飛機。當年的小朋友拿着一叠紙已可玩上大半天。

除了紙張，橡筋也是當時小孩製作DIY玩意的材料。例如雪條棍橡筋槍、射馬子和射紙箭等。當年的小朋友沒有玩具槍，更加沒有電話玩射擊遊戲，玩槍戰就靠的就是橡筋，利用橡筋的彈性，將橡筋本身或紙的東西射出。雪條棍橡筋槍只需用雪條棍和橡筋就能組裝，不需要膠水，Felix當然有玩過，「我製作的那把槍可以連射，一口氣射三條橡筋，如散彈槍。不過如果真的玩槍戰，我們會玩射馬子，一條橡筋就可以不斷射紙彈，但橡筋槍要入逐條橡筋繫上，所以射馬子更快更直接，一般在學校玩，記得當年被風紀捉過。」另外還有可以射很遠的紙箭，可以飛越大半個籃球場，摺得好和技術好，又沒有風阻的話，一條橡筋甚至可將紙箭射出一個籃球場的距離。

常用的文具和棋類也可以玩一餐，如擦膠和波子等，Felix的作品《香港重機.回收號大押》中就有一個是小玩意的章節，當中有提到他小時候的玩意「搓波子」，「搓波子在枱上玩，將枱分為兩邊，波子放在桌面，不能在桌面上直接觸碰波子，只能在波子滾至枱邊時，才可用手擦碰或抽擊等，在枱邊以磨擦的動作令波子前行，只要對方的波子跌出桌面就輸，頗好玩的。」搓波子這個遊戲其實難度頗高，有一個較容易的，就是彈擦膠，一人一塊擦膠放在桌面，輪流用手指彈射自己的擦膠，目的是將對手的擦膠彈出桌面，可以幾個人一起玩。由於大家都有擦膠，轉堂的幾分鐘也可以抽空玩一下。

最後，不得不提的是花繩，相信很多小朋友都有玩過，花繩要準備一條長的1.4至1.8米的毛線繩，用指定的穿法弄出指定圖案開始，對手從你手上將花繩轉為另一圖案套在手上，如此類堆，互相從對手的花繩弄出圖案，直至一方弄不出對稱圖案就會輸，我們一般玩經常會重複幾個花式，但健力士世界紀錄有22,700個花式。

電子遊戲充斥「孩子創作空間變小」

看到這些小時候的玩意，Felix慨嘆：「現代有太多裝置可以玩遊戲，拿着裝置立即玩，都是即食文化。小時候沒有太多玩具和遊戲機，大家被迫創作不同的玩意自娛，現代小朋友創作的空間似乎變小了。最好玩的遊戲，原創性與啟發性都比較大，但現在的遊戲都是設計完成，讓你跟着路線去玩。就算是以前的電子遊戲，也是追求玩法與遊戲性，並非現在重點追求畫面和音效等視聽技術，很多的所謂遊戲大作，其遊戲性不是很高。」

以前的玩意跟現在的遊戲比較，大家又覺得哪個較好玩呢？你會不會教現在的小朋友DIY這些舊玩意呢？

記者：馬子聰

攝影：蕭志南、周芝瑩

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）