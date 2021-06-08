近日天氣炎熱，天文台連日發出酷熱天氣警告，提醒市民慎防中暑。而近年轉戰大陸市場的洪卓立，早前開工時就懷疑中暑，暈倒碌落樓梯昏迷送院，其間還出現全身抽搐和嘔吐情況。

洪卓立拍戲疑中暑 暈倒碌落樓梯昏迷

洪卓立自己事後估計是拍攝期間天氣太熱中暑，他表示近日進食較少，拍攝當日天氣熱，加上戲服厚，現場燈光又熱就容易中暑。不過其實炎熱天氣下出現的急症都有不同的程度之分，太熱不適未必一定是中暑，本報曾訪問香港急症科醫學院院長何曉輝，他指可分為四個程度，包括熱痙攣、熱暈厥、熱衰竭及中暑。

4類炎熱不適症狀 嚴重可致器官衰竭

1.熱痙攣

程度最輕微的是熱痙攣，即身體缺乏鹽份，肌肉會疼痛抽搐。

2.熱暈厥

簡單可理解為「熱到暈」，由於天氣過熱令皮膚和肌肉血管擴張，出現短暫性低血壓致暈厥，患者體溫大致正常或稍微偏高。

3.熱衰竭

當患者同時出現「熱到暈」及「熱到嘔」的情況，醫學會定義為熱衰竭情況。患者除了感到惡心及嘔吐外，亦會口渴、面色蒼白、抽筋、肌肉不協調和昏厥等，體溫會升高，但大多低於攝氏39度。出現熱衰竭時皮膚會濕冷及瞳孔放大，大多可在家治療不必送院。

4.中暑

當情況再嚴重時，就是中暑。體溫會飆高，一般會超過39.5度，皮膚會呈紅熱、體溫調節功能出現紊亂，沒有排汗，令散熱機制失效，核心體溫會高於41度，可出現器官衰竭，死亡率達20至30%。中暑人士皮膚熱但乾、瞳孔會收縮、體溫異常高，中暑必須立即送院救治。

如果在炎熱天氣下感到不適，就要馬上轉到蔭涼或有冷氣處躺下休息，並鬆脫衣物。如果處於清醒，可補充水份或運動飲料，亦可使用冷水噴灑或利用風扇幫助降溫。若情況未迅速好轉，則要從速送院求醫。

撰文：鄭詩詠

編輯：鄒仲安

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