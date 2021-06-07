鼻敏感又稱為過敏性鼻炎，是由於致敏源依附在鼻黏膜上而導致的過敏反應。

兒科醫生葉遠芳指，鼻敏感在香港十分普遍，兩歲以下的小朋友很少出現鼻敏感，但隨着年齡增長，患者會越來越多。「在香港，每三四個學童便有一個患有鼻敏感。雖然情況常見，但家長甚少帶小朋友求醫，原因是小朋友未必懂得表達，而家長亦往往會忽略小朋友的鼻敏感症狀和行為。」

首要清除家中致敏源

兩女之母Cherry自言平日很勤力打掃，保持家居乾淨衞生，惟小朋友仍然不時打噴嚏、流鼻水、經常擦眼睛、擦鼻子，又容易打瞌睡，令她大感不惑。葉醫生聽罷，懷疑小朋友患有鼻敏感。她解釋，要控制鼻敏感，不只家居環境要保持，還要視乎導致小朋友敏感的是哪種致敏源。

「大部份患者的致敏源是塵蟎，可使用防塵滿的寢具，以及每星期用60度以上的熱水清洗床鋪被單。毛公仔應包妥收起，家中不要鋪地氈。如果對霉菌敏感，清潔家居的次數便要更頻密，並將家居濕度維持在50%以下。假如對花粉敏感，家中便不要插花和栽種植物，而在花粉較多的季節，最好使用空氣清新機。」

鼻塞嚴重可致睡眠窒息

常見的鼻敏感症狀包括鼻痕、鼻塞、流鼻水和打噴嚏，若小朋友日間時常打瞌睡，葉醫生指這可能是由於鼻塞十分嚴重。「嚴重鼻塞會形成上呼吸道阻塞，導致小朋友出現睡眠窒息，晚上無法熟睡，令日間精神狀態受影響。」

葉醫生分享臨床經驗，指大人和小朋友的鼻敏感症狀其實很相似，但小朋友不善於表達，因此要靠家人仔細觀察來幫助醫生斷症。「家長可留意小朋友早上起床時，會否時常擤鼻涕，但到了下午便沒事。又或者每當季節轉變、接觸某些東西如塵埃、塵蟎、花粉、毛公仔或動物後，症狀特別差，便可能是鼻敏感。」

除了留意症狀，葉醫生亦提醒家長可留意小朋友的行為。「有些小朋友時常張開口呼吸、流口水、撩鼻、擦鼻、擤鼻涕，甚至『嗡』鼻，或者躺下時因鼻水倒流而咳嗽，也應考慮小朋友是否患有鼻敏感。」

局部性類固醇噴劑 量少副作用少

保持環境衞生雖然有助改善鼻敏感，但不代表能100%控制。葉醫生提醒，假如改善衞生後鼻敏感依然，便需要靠藥物幫助。「建議病人每天早晚用生理鹽水洗鼻，目的是將致敏源從鼻黏膜上洗走。其次須考慮使用抗組織胺藥物，這是一種可控制症狀的抗敏感藥，對於鼻痕、流鼻水和打噴嚏特別有用。但對於治療鼻塞、嚴重鼻敏感或長期鼻敏感，效果便不太理想。在這情況下，可能須要使用較高層次的類固醇噴劑，將鼻黏膜上的炎症減低，從而達到抗敏效果。」

不少家長擔心小朋友使用類固醇藥物會影響健康，葉醫生很明白家長的擔憂，她澄清噴劑和口服類固醇藥物有所不同。「一般令市民較擔心的是口服或注射型的類固醇藥，劑量相對較大、副作用較高；而類固醇噴劑劑量少，而且在局部已發揮功效，在醫生指示下使用，一般來說副作用較少。」葉醫生補充，如果環境衞生改善後，小朋友的鼻敏感症狀消失，便可以很快停藥；但對於部份情況較嚴重的小朋友，可能需要較長時間使用類固醇噴劑，至於療程的長短，便須要按醫生意見及指示來決定。

採訪：黃以聲

攝影：許先煜、簡加希

編輯：鄒仲安

Produced By：Fruity Nutty Studio

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