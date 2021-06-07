6月天氣逐漸炎熱，加上陰晴不定，令人間中感到鬱悶。若你想趕走夏天的悶熱感，不妨多參與消暑活動，尋找不一樣的樂趣！

夏日手作市集 感受小店創意活力

LOCOLOCO首次與618上海街合作，以色彩繽紛、夏天氣息的手作及設計品牌為主題，舉辦「手創彩夢・初夏市集」，主辦方邀請了大約20個自家手作及創意設計小店，售賣各類型飾品及擺設。市集設置於唐樓重建項目，室內多處新增了大型藝術壁畫，成為當區打卡熱點！

「手創彩夢・初夏市集」LOCOLOCO

日期：6月12至13日

時間：中午12時至下午8時

地點：香港九龍旺角上海街618號地下活動空間

素食展一覽天然產品 體驗綠色生活

樂活博覽及亞洲素食展將於灣仔會議展覽中心展覽廳舉行，適合素食者與樂於嘗試天然產品的人士，尋找綠色生活的樂趣。亞洲素食展提供各類素食產品及服務展覽，同場的樂活博覽則售賣本地及海外的天然、有機、綠色生活及可持續發展產品。

樂活博覽及亞洲素食展2021

日期：6月10日至13日

時間：上午10時至晚上7時

地點：香港會議展覽中心展覽廳3F及3G

登記免費門票：bit.ly/2TijN2X

周末美味下午茶 時令夏日鮮果入饌

炎炎夏日除了令人聯想起陽光與海灘，還會想到夏日時令水果，消暑解渴。普慶餐廳推出「水果狂熱」周末下午茶自助餐，以多款時令水果入饌，讓客人在炎夏消暑降溫。

「水果狂熱」周末下午茶自助餐

日期：即日至7月31日 （逢星期六、日）

時間： 下午3時15分至5時15分（2小時）

地點：香港九龍彌敦道380號Eaton HK B1樓層 普慶餐廳

親子室內運動場 孩子「放電」之選

6月天氣時而陽光猛烈，時而大雨滂沱，周末未必能帶同孩子外出遊玩，家長不妨考慮室內活動場。位於黃埔的KidzTech佔地56,000呎，具備室內大型遊樂場、3米高滑梯、巨型七彩繽紛繩網陣等，還會定期舉辦工作坊，讓孩子們與父母一同做手作，建立親密關係。

KidzTech

地址：黃埔環海街11號海名軒5樓

預約：bookeo.com/kidztech

撰文：林芷亦

編輯：洪慧冰、鄒仲安

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