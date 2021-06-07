雖然香港三面環海，但說起海洋動物，香港人似乎總是漠不關心，不知道有甚麼海洋動物會在香港出沒，看到外國有海龜鼻孔插着膠飲管，可能也覺得跟自己距離很遠。但其實香港近年來，每年有逾50隻海豚、海龜擱淺，甚至有海龜在香港水域，在香港人眼皮底下被魚網纏繞致死，被船隻螺旋槳打斷龜甲、脊骨而死。

這些鯨豚、海龜被發現死於非命後，漁護署會將擱淺動物送到香港城市大學，交由海洋動物影像解剖研究組，以影像解剖和傳統解剖技術，找出牠們的死因，調查會否跟人類有關。

全球首引入影像解剖查海洋動物死因 成功率增五倍

傳統解剖是常見的死因調查方式，但影像解剖卻聞所未聞。研究團隊負責人、海洋污染國家重點實驗室研究員葛展榮博士解釋，「影像解剖即是透過不同的影像儀器，例如X光、磁力共振、電腦素描、超聲波這些影像技術，把動物身體裏的結構，甚至病變呈現出來。」研究團隊亦是全球首例將影像技術，應用在海洋動物死因調查。

在解剖落刀前先為動物做一次詳細全身掃描，提供初步診斷結果，方便獸醫收窄死因範圍，大大提高找到死因的成功率，尤其是海豚。例如如果海豚因船隻撞擊致死，頭與頸部的骨骼分離，在沒有影像解剖的協助下，只用傳統解剖可能會錯過這個關鍵證據。

因為一隻成年中華白海豚可以長2.5米，重250公斤，短短數小時的解剖時間，不足以讓獸醫仔細端詳每塊骨頭，只能重點細看重要器官，但大多數發現擱淺的海洋動物時，屍體的腐爛程度都比較嚴重，皮膚、器官看不出病變或傷痕，難以找出死因。但影像解剖在一分鐘內就可以完成全身內外的掃描，迅速找出身體的異常情況，「本來我們調查海豚的死因，沒有影像解剖的情況下，只有一成機會找到死因。但加上影像解剖，可以將死因調查的成功率提高至超過一半。」

船撞魚網魚鈎致死 海龜食道找到完整塑膠手套

在香港擱淺的海洋動物的死因，可以分為兩大類：自然因素如疾病，和人為因素，包括船隻撞擊、漁業誤捕等。而研究團隊發現，為數不少的海洋動物因為人類而死，已知死因的海龜全是人為因素致死，而已知死因的海豚中，亦有近六成死於人類活動。

團隊由2019年開始研究海龜，至今共解剖了14隻海龜，除了11隻未能確定死因，其他全部因人類而死。其中一隻海龜被螺旋槳打死，2019年在長洲發現牠時，龜背上帶有兩條平衡、很深的傷痕，「海龜的背部緊連着脊骨，如果龜背被打斷，脊骨也會被打斷，破壞脊骨下的器官，包括肺部，所以這是牠的致命傷。」

另一隻是被魚網纏繞致死，「這是我們最新接收的海龜，在綠蛋島附近發現，牠全身被魚網纏繞，非常嚴重，完全纏繞着身體的每一個部位。」這隻綠海龜緊纏着的魚網是「流刺網」，多是小艇漁民使用，在香港、南中國海水域以至亞洲也很常見。而研究團隊解剖海龜後發現，海龜整個消化系統，包括上食道也有很多食物，證明牠是突然死亡，相信是在進食時，誤進這個魚網，而不幸被魚網纏繞致死。」

團隊還在海洋動物體內，找到各種各樣海洋垃圾，例如塑膠、魚線、魚鈎，在團隊解剖過的海龜裏，大約七成體內都會找到海洋垃圾。如果海洋動物進食了魚鈎這種尖銳的異物，有機會會刺穿腸道，導致消化系統發炎、潰瘍。另外，海龜其中一種主要食物是水母，因為塑膠袋、塑膠手套在海裏漂浮時，形態很像水母，海龜比海豚更大機會誤食塑膠垃圾，「我們解剖過一隻個體，牠的食道內有一隻手套，完完整整的手套，這有機會阻塞消化系統、上食道，令牠不能進食。」

疫情下海豚死亡數字大減 但長遠如何保護海洋？

根據團隊2017年至2020年的數據，每年有至少近五成海豚因為人為因素而死，當中以船隻撞擊尤多，除了2020年。「2020年確實比較少海豚死於人為因素，因為整個世界好像停頓了一樣，最直接的原因是，一些傳統的威脅如船隻撞擊，連船隻的航行機會也減少了，海豚死亡數字也就減少。」

雖然疫情迫使船運暫停，海豚得到喘息的機會，但當經濟活動、船運恢復時，海洋動物是否又要回復過去擔驚受怕的生活？長遠我們可以如何保護海洋？研究團隊希望將研究數據反映給政府，協助釐定保育政策，例如限制船速、更改船隻航道、設立海岸保護區。香港現時有六個海岸公園和一個海岸保護區，不同海岸公園和海岸保護區的指定範圍內，會限制捕魚、水上活動、船速等。但除了規劃保護區，避免海洋動物在固定範圍內不受船隻撞擊、漁業誤捕傷害外，海洋動物還面對無處不在的海洋垃圾的威脅。

而根據環境保護署數據，2020年收集的海上垃圾量超過1.3萬公噸，數量多到等於要用超過3,380架垃圾車，才可運走全部垃圾。而海洋垃圾又分為海岸上的垃圾、沿岸漂浮的垃圾和沉落海底的垃圾，例如會纏死海洋動物的鬼網。漁護署會視乎情況清理海岸保護區內的海底垃圾，並在2020年於珊瑚礁普查地點收集了59公斤棄置漁網，但海岸保護區外的海底垃圾，就無部門專責處理，只能靠環保組織和潛水人士主動清理。

比較鄰近的台灣，台灣今年七月會落實《刺網漁業漁具標示措施》，規定漁民使用刺網漁具時要清楚標示名字，避免漁民任意棄置漁具，如果漁具沉落海底，漁民亦要將魚網棄置位置通報政府，由政府回收清理魚網。

「身為一個香港市民，我們不能每件事都靠政府，市民自身其實也可以做到很多事情。」葛展榮博士相信比起政府的規管，市民大眾對保護海洋的覺悟更為重要，而保護海洋的第一步，就是減少製造垃圾。葛博士解釋，即使把垃圾袋妥善地丟棄在垃圾桶，但我們無法控制垃圾之後的去向，例如有可能會被野生動物掏出，或者被雨水沖到渠道帶到海洋，所以最重要還是要源頭減廢。

研究團隊亦呼籲，如果市民找到海洋動物的屍體，請盡快致電政府熱線1823報案，或者聯絡團隊的Facebook「Aquatic Animal Virtopsy Lab 海洋動物影像解剖研究組」。

記者：朱琳琳

攝影：周芝瑩、鄭明川、許先煜、簡加希

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