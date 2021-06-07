相信大部份人都對「自閉症」有若干認識，至於「亞氏保加症」，近年亦開始受到較多關注。然而常有人問：它們是同一種病嗎？還是兩種不同的病？

每一千人就有一人有ASD

其實，自閉症是一個發展的障礙，以前英文簡稱叫PDD，中文全名「泛自閉症障礙症候群」。但近年，一般已改用英文簡稱ASD，中文全名「自閉症譜系障礙」，它的特點是自閉症、亞氏保加症等發展障礙問題，都已包含在內。發病率方面，大概每一千人之中便有一個人會有ASD，即發病機會約為0.1%。

雖然同屬ASD，但「自閉症」和「亞氏保加症」始終不是同一種病。首先，兩個病的患者都會有不同程度的語言溝通障礙、社交發展與人際關係障礙，以及刻板、狹窄的興趣、行為模式等，所以粗略看來這兩個病是十分相似的。例如，在社交發展與人際關係障礙方面，兩者都有自我中心、不合群等特徵，較少與別人作眼神接觸或身體接觸，一般難於理解別人的身體語言、眉頭眼額、情緒變化，也較難理解一些人際上的「潛規則」。此外，語言溝通障礙也是「自閉症」和「亞氏保加症」患者的共同特徵，例如不懂得用說話去表達自己、鸚鵡學舌般重複別人的說話、說話時用詞古怪及詞不達意、理解能力較低等。

亞氏保加患者並無智能障礙

但要注意，「語言溝通障礙」並不等於「語言能力發展遲緩」，而這也是「自閉症」和「亞氏保加症」的其中一個不同之處。兩者比較之下，自閉症會有顯著的語言發展遲緩，例如到兩三歲仍未會叫爸爸媽媽，因此自閉症可能在嬰兒期已被發現；而亞氏保加症並無顯著的語言發展遲緩，有時要到較大年紀才發現。

兩者的其他分別還包括：大部分自閉症患者會同時有不同程度的智能障礙，他們也會有較嚴重的社交及溝通障礙；而亞氏保加症患者並無智能障礙，社交及溝通障礙也比自閉症輕微。

因此，若行為和智力發展沒有問題，但表達能力較弱、情感交流較弱、有狹窄的興趣、有重複的行為等，可能歸類為亞氏保加症，也可形容為「高功能的自閉症」，很多亞氏保加症患者讀書、工作都沒有問題，只是在情感交流和處理方面比較弱。

至於發病率方面，上面已提到整個「自閉症譜系障礙」的發病率約為千分之一，但若細分開來，其實亞氏保加症比自閉症還要多。外國曾有普查研究發現，自閉症的發病率為每10,000人有4-30名患者；而亞氏保加症的發病率則為每10,000人有20-60名患者。

撰文：精神科專科醫生張漢奇

編輯：鄒仲安

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