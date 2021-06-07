英國物業印花稅稅務假期將於6月30日結束，不少當地的港人也希望趕在尾班車上樓。筆者這次買樓經驗未算十分順利，從賣家接受出價到我們「收樓」， 筆者足足等了6個月。究竟在成交期前，買家除了乾等之外，還有甚麼要做及千萬不可做的事情呢？

委託律師後 盡快去信council申請文件

一旦買家的出價被賣家接納（offer accepted），買家就可委託律師處理跟進交易，律師會向council申請有關物業的不同文件以作查核。不要輕看這程序，律師隨時要等上6至10個星期才能集齊各樣地契、各樣維修及物業範圍內的環境調查報告等文件。所以大家首要任務，就是要催促律師第一時間去信council申請文件（request for searches），讓律師盡快集齊文件，加快成交的步伐。

貸款確認信有效期6個月 失效前完成交易

不少買家在出價前都會向貸款機構申請按揭預批，即是AIP（Agreement in Principal），這是貸款機構初步估算可給予申請人多少貸款額的指標，雖然不等於已成功獲得批核，但至少可以知道自己的貸款能力。當買家決定購買物業，並確認接受有關貸款時，貸款機構就會發出貸款確認信（offer letter），但要留意，offer letter通常只有6個月有效期，最好在失效前完成買賣交易。

在英國申請按揭，不少貸款機構對自住物業借貸的審批比較嚴謹，申請人須在英國住滿最少一年，以及有英鎊出糧的紀錄才會考慮；而且貸款額只有年薪的5倍，但息率頗吸引，筆者的按揭息率就低至1.28厘息率。但要提提大家，即使大家順利收到offer letter，也不是十拿九穩，筆者的按揭貸款申請就在臨成交前兩星期被「打回頭」，要再審批；經補交文件後，貸款額只有年薪的3倍。此外，在完成整個按揭申請程序前，大家暫時不要申請信用卡，以免影響信用評級，節外生枝。

成交前申請加建擴建 須承受風險

不少人在英國購買房子時，都瞄準有潛在價值的物業，例如閣樓改建、後園擴建等，而物業代理會在相關物業的廣告上註明STPP（Subject To Planning Permission），即是業主一日未入紙向council申請planning permission（發展許可），一日都無法肯定該物業能否進行加建或擴建。

由於council一般需3個月才有批核結果，不少心急的準業主為加快進度，會在物業成交前提早委託建築師或專業人士向council提交圖則申請，待成交完成時可立即開展工程。但此舉有一定的風險，倘若有關物業最終未能成交，準業主就白白浪費金錢。

若想初步了解物業有否加建或擴建的可能性，又不想提前向council提交申請，大家可在council網頁搜尋「planning permission」這關鍵詞，之後可輸入物業的郵政編號（post code），看看附近鄰居甚至自己的單位過往申請（包括已批准及拒絕）的紀錄，以推斷工程申請的成功率，因為若鄰居擴建獲批准，自己的單位就很大機會獲批。

倘物業屬永久產權 須買建築保險

物業買賣有兩個主要階段：一、交換合約（exchange contract），完成後，基本上進入必買必賣狀態；及成交（completion），兩階段可在同一刻進行的。若購入的物業屬永久產權（freehold），買家及貸款機構便要為物業負責，因此要確保building insurance（建築保險）在交換合約當日經已生效。Building insurance主要是保障物業結構因天然災禍而引致的損失，不同保險公司的賠償範圍略有不同，一般會保障房屋的外牆、天花板、地板、門窗、水管、電線等結構部份，因火災、水災、塌樹、爆炸、水管爆裂、暴風雨、沉降等意外而令結構受損。但如果業主購入的是新建成的樓盤，有關項目很大機會已擁有10年的建築保險而毋須自行購買。

撰文、攝影：Sabrina@香港人在英國新生活

Facebook及MeWe專頁「香港人在英國新生活」版主，到英國做開荒牛，成立公關公司DDUK。與丈夫帶住一子一女，由零開始，一家四口，冇人冇物移居英國，展開新生活。

編輯：洪慧冰、 鄒仲安

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