繼大埔「業務超市」被踢爆出售「北騰水產」冒牌帆立貝後，有讀者向《果籽》投訴，Sogo超市亦出售同樣名為「北騰水產」的帆立貝，調景嶺和元朗fusion都有出售同款產品。經過一個月追查，發現北騰水產偽冒北海道漁業協同組合連合會發出的安全確認證，帆立貝只是用北海道原材料，加工包裝及出口卻是在內地，食用安全令人懷疑。

比較Sogo和fusion兩盒帆立貝，正反和側面包裝設計相同，同樣有由北海道信用漁業協同組合連合會（簡稱漁連）發出的藍色安全確認證，產品上的批次號碼亦相同，但盒上貼紙的香港供應商則不同：Sogo是優質堂，標明原產地是日本北海道；fusion則是慧思味達，製造商寫上北海道漁連的名稱及地址。

我們委託身在北海道的旅遊專欄作家，情熱北海道情小姐向北海道漁連求證，漁連部長代理鈴木隆嗣確認，Sogo及fusion出售的北騰帆立貝為偽冒品。

冒漁連認證 標籤背面露端倪

鈴木隆嗣說：「包裝設計與日本北勝水產（正版）十分相似，盒上寫着『北騰水產』，這公司在日本不存在。」至於fusion產品的製造商寫上漁連及其地址，「這是我們辦公室的地址，但這商品不是我們製造的。」盒上亦寫錯日文字，漁連相信這並非日本製造的商品。「安全證書的後方必定會有漁連的商標，這偽冒品並沒有，因此知道是假的。」

由於帆立貝有貝毒，漁連負責管理貝毒，貼上安全確認標籤代表通過貝毒的測試。除了北海道帆立貝，青森或是岩手縣的出產也用相同機制，加工製造的公司須先成為北海道帆立貝輸出食品協會會員，才可申請安全證。偽冒品上的「北騰水產」既然是不存在的公司，自然不是會員。

我們向Sogo及fusion查詢，fusion指正向供應商了解有關事宜，相關產品已下架；Sogo則回覆指有關貨品已獲「東京商工會議所」及日本厚生勞動省認證產地為北海道。我們向漁連求證，漁連指Sogo說法理據不足，指Sogo提出的兩個機構只是對帆立貝原料輸出的認證，但並不能證明帆立貝是在日本加工包裝及出口。

根據印在盒上的香港供應商電話及地址作追訪，致電Sogo供應商優質堂，負責人張小姐指，貨品不是由他們直接入口，是經另一香港分銷商提供，並拒絕透露分銷商的名字，但肯定來自日本北海道；有產品的衞生證和產地來源證，不可以向外公開，但已交給Sogo。在漁連確認產品為偽冒貨後，我們再次向張小姐求證，但她沒再回覆WhatsApp及電話，我們走到該公司位於葵涌麗晶中心的地址，發現地址是錯的，再到其天水圍門市，未發現北騰水產的帆立貝。我們再向Sogo追問該帆立貝來源，Sogo回覆指我們可再聯絡優質堂，但張小姐仍然拒絕聽電話。

至於fusion供應商慧思味達回應較積極，首次回覆跟優質堂大致相同，都說該偽冒帆立貝是有認證，負責人Mable再回覆，他們是向一間名為浩浚的公司入貨，買時他們有出示衞生證，貨品標明是北海道帶子，指公司和百佳（fusion）都是受害者。我們到達浩浚辦公室，員工以負責人不在為由推卻回應，翌日收到浩浚負責人Jenny回覆，原來浩浚就是供貨給優質堂及慧思味達的供應商。

Jenny說：「我們一直有賣北騰牌刺身帶子，就算是北海道原裝帶子都有賣，賣的時候會對客戶說清楚，北騰牌刺身帶子原料是北海道，但在中國包裝加工再出口。零售商自己要貼有原料是北海道，包裝及出口是中國（的標籤），這點要註明。」慧思味達表示跟Fusion都是受者害，Jenny說：「一定不會，我們賣海鮮產品多年，報價單會清楚列明來源和分別，發票我們不會寫明日本，最多寫北騰牌牌子，真正日本會寫日本帶子，再加上北騰牌是否真正在日本出口，行內人一定會知。價錢上會反映，價錢低了30至40%，應該都會有疑問。」

供應商出示證明 天津港出口

Jenny向我們提供北騰水產衞生證，列明出口地點是中國的天津港，但盒上標明北海道漁連的偽冒證，又如何解釋？「盒子設計由生產商負責，我們入貨是看產品質量。當然我們沒有了解和查證，會向廠商反映。」

我們再向慧思味達詢問，Mable說：「我不明白『行內人知道北騰是中國貨』是甚麼意思，如何證明行內人知道北騰？重點是盒上寫甚麼，這才是證據。他們曾提供東京商工會議所的證書，其他完全沒有提過。」那有沒有查過這個機構是做甚麼？「沒有特別去查，但是衞生證明上，應該是證明生產這件貨的公司。他們要在盒上寫得清清楚楚，否則會有更多受害者。」對於被慧思味達指控曾出示日本認證，浩浚負責人Jenny指，衞生證不會列明公司名字，「我們出售任何貨品，包括北騰牌帶子都沒有附上衞生證書，事前我們會說明是甚麼產品，客戶事後可以問我們拿日本衞生證書，即使沒有購入日本貨，所以有機會會蒙混。」浩浚隨後以電郵回覆，以後不作任何回應。

慧思味達社長嚴先生主動向記者澄清，「fusion想找日本進口帆立貝，我們沒有該產品，便聯絡浩浚，他便向我們報上這款帶子。我們索取衞生證、看了包裝，亦問浩浚提供日本製造商地址，他們提供的衞生證列明四個體積的帆立貝來自北海道。」嚴先生更提供當日由浩浚出示的日本證書，他續說：「如果浩浚不是誤導，為何會混淆？提供給你們的資料都是事後才說，你們找上門，他們才說原料是北海道，經包裝加工再運來香港，若為屬實，我們絕不會賣給百佳。」嚴先生說已將冒牌帆立貝退回，並考慮採取法律追究行動。

大昌真貨 售價較平甜味濃

偽冒帆立貝會否違反《商品說明條例》？我們向食環署和海關查詢，兩個部門均沒有直接回覆，只是說實際個案須根據調查結果及相關證據才能判斷。最後，我們發現被漁連認證為北海道正貨的大昌食品，包裝上反而沒有漁連的安全確認書。漁連解釋，部份香港供應商如大昌，自負貨真價實，會換上自己包裝，故沒有附上安全確認證。有趣的是，同為1kg產品的零售價，正版大昌（$416）反而較Sogo（$431）及fusion（$428）出售的北騰水產冒牌貨更便宜。我們找來同事試食正版日貨和冒牌國產帆立貝，他們都認為正版味道較甜較濃味，偽冒貨偏淡。

記者：何嘉茵

攝影：張志孟、周芝瑩、伍慶泉

日本聯絡及採訪：情熱北海道情小姐

編輯：鄒仲安

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