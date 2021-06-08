今天 6 月 8 日是世界海洋日（World Oceans Day），身處香港這個三面環海的小島，你對海洋了解有多深？你知道海洋和海洋動物正面臨甚麼威脅嗎？香港城市大學海洋動物影像解剖研究組將於這個周末舉辦「鯨豚國際研討會」和TED講座，邀請香港及世界各地的鯨豚專家分享研究成果，包括大自然與人類對鯨豚健康所造成的影響，並歡迎公眾參加講座，推廣海洋教育。

海洋動物影像解剖研究組是全球首個研究團隊，將影像解剖技術應用於海洋動物的死因分析，他們自2014年開始解剖在香港擱淺的海豚，並於2019年將研究擴展至海龜，希望有助研究在香港出沒的海洋動物的生活史與健康史。

「鯨豚國際研討會」於今個星期六及日舉行，分別為早上的網上講座，及晚上於香港海事博物館舉辦的實體講座，觀眾亦可以免費報名參加，於網上收看直播。講者是來自世界各地的鯨豚專家及組織，包括由台大獸醫學院副教授楊瑋誠分享海洋噪音污染對海豚的危害。

「鯨豚國際研討會」

日期：6月11日及12日（星期六及日）

時間：

早上 9:30-12:00（網上講座）

晚上17:30-21:00（實體及網上講座）

地址：香港海事博物館

城大研究團隊亦首次與TEDx合作，於星期日舉辦「TEDxCityUHongKong」講座，活動同樣分為早晚兩節，分別以網上直播及混合形式（網上及現場觀眾）舉行。講者包括瑞士蘇黎世大學Michael Thali教授，他是世界上第一個瑞士團隊將影像解剖應用於人類醫學上，及研究馬蹄蟹多年的專家、香港城市大學張肇堅副教授，他會講解馬蹄蟹跟疫情不為人知的微妙關係。如果有興趣了解海洋生態議題，可以免費報名參加。

「TEDxCityUHongKong」講座

日期：6月12日（星期日）

時間：

早上 9:30-12:00（網上講座）

晚上18:00-21:00（實體及網上講座）

地址：香港海事博物館

記者：朱琳琳

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